Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фиорентина» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

«Фиорентина» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

4 января 2025, 17:50
Фиорентина
04.01.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Наполи
29' Д. Нерес 54' Р. Лукаку (П) 68' С. Мактоминей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
29
Ясин Адли
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
37
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
60
Франческо Джоиелли
ОП
11
Билли Гилмор
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
3
Раньери
15
Комуццо
2
Морено
65
Паризи
8
Мандрагора
20
Додо
23
Соттиль
29
Адли
9
Кен
18
Белтран
3-2-3-1-1
1
Мерет
37
Спинаццола
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
37
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
9
Лукаку
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
29
Адли
32
Катальди
32
Катальди
29
Адли
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
37
Спинаццола
70
Маццокки
70
Маццокки
37
Спинаццола
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
7
Нерес
16
Нгонг
16
Нгонг
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
37
Оливера
18
Распадори
18
Распадори
37
Оливера
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фиорентина - Наполи
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
15
Офсайды
3
2
Количество передач
408
449
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Наполи», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Наполи»

«Фиорентина» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Фиорентина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+