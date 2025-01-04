04.01.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
3-3-2-2
43
Де Хеа
3
Раньери
15
Комуццо
2
Морено
65
Паризи
8
Мандрагора
20
Додо
23
Соттиль
29
Адли
9
Кен
18
Белтран
3-2-3-1-1
1
Мерет
37
Спинаццола
22
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
37
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
8
Мактоминей
7
Нерес
9
Лукаку
65
Паризи
8
Госенс
8
Госенс
65
Паризи
29
Адли
32
Катальди
32
Катальди
29
Адли
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
18
Белтран
8
Куаме
8
Куаме
18
Белтран
37
Спинаццола
70
Маццокки
70
Маццокки
37
Спинаццола
68
Лоботка
11
Гилмор
11
Гилмор
68
Лоботка
7
Нерес
16
Нгонг
16
Нгонг
7
Нерес
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
37
Оливера
18
Распадори
18
Распадори
37
Оливера
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Николас Валентини
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Маат Даниэль Каприни
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фиорентина - Наполи
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
15
Офсайды
3
2
Количество передач
408
449
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Наполи», 19-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Betcity».
Источник: «Бомбардир»