03.01.2025, пятница, 22:00
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Суперкубок Италии, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-3-1-2-1
20
Ди Грегорио
4
Гатти
15
Калюлю
37
Савона
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
11
Мбангула
7
Консейсау
28
Влахович
3-2-3-1-1
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
23
Томори
20
Хименес
19
Эрнандес
24
Фофана
10
Беннасер
14
Рейндерс
11
Пулишич
21
Мората
11
Мбангула
20
Камбьясо
20
Камбьясо
11
Мбангула
19
Тюрам
12
Луис
12
Луис
19
Тюрам
5
Локателли
44
Фаджоли
44
Фаджоли
5
Локателли
28
Влахович
31
Гонсалес
31
Гонсалес
28
Влахович
22
МакКенни
22
Веа
22
Веа
22
МакКенни
22
Эмерсон
46
Габбиа
46
Габбиа
22
Эмерсон
21
Мората
42
Терраччано
42
Терраччано
21
Мората
10
Беннасер
80
Муса
80
Муса
10
Беннасер
20
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
20
Хименес
Остались в запасе
Ювентус
Милан
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Ювентус - Милан
1
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
9
Офсайды
2
2
Количество передач
439
439
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Милана», 1/2 финала Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»