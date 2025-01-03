Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2025

«Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2025

3 января 2025, 20:50
Ювентус
03.01.2025, пятница, 22:00
Суперкубок Италии, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Милан
21' К. Йылдыз
71' К. Пулишич (П) 76' Ф. Гатти (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
3-3-1-2-1
20
Ди Грегорио
4
Гатти
15
Калюлю
37
Савона
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
11
Мбангула
7
Консейсау
28
Влахович
3-2-3-1-1
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
23
Томори
20
Хименес
19
Эрнандес
24
Фофана
10
Беннасер
14
Рейндерс
11
Пулишич
21
Мората
11
Мбангула
20
Камбьясо
20
Камбьясо
11
Мбангула
19
Тюрам
12
Луис
12
Луис
19
Тюрам
5
Локателли
44
Фаджоли
44
Фаджоли
5
Локателли
28
Влахович
31
Гонсалес
31
Гонсалес
28
Влахович
22
МакКенни
22
Веа
22
Веа
22
МакКенни
22
Эмерсон
46
Габбиа
46
Габбиа
22
Эмерсон
21
Мората
42
Терраччано
42
Терраччано
21
Мората
10
Беннасер
80
Муса
80
Муса
10
Беннасер
20
Хименес
18
Абрахам
18
Абрахам
20
Хименес
Остались в запасе
Ювентус
Милан
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
17
Василие Аджич
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
55
Силвано Фос
ОП
18
Кевин Дзероли
ЦП
7
Чака Траоре
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
73
Франческо Камарда
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Ювентус - Милан
1
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
9
Офсайды
2
2
Количество передач
439
439
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Милана», 1/2 финала Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Милан»

«Ювентус» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок Италии Милан Ювентус
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+