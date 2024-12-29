29.12.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Фулхэм
Фулхэм
3-2-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
5
Андерсен
3
Бейсси
21
Кастань
23
Лукич
17
Ивоби
8
Перейра
10
Уилсон
9
Хименес
4-2-2-2
13
Кепа
6
Забарный
4
Хейсен
5
Хилл
6
Керкез
10
Кук
8
Биллинг
7
Брукс
10
Кристи
42
Семеньо
9
Эванилсон
23
Лукич
24
Кинг
24
Кинг
23
Лукич
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
17
Ивоби
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
17
Ивоби
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
5
Хилл
3
Ааронс
3
Ааронс
5
Хилл
9
Эванилсон
16
16
9
Эванилсон
7
Брукс
11
Уаттара
11
Уаттара
7
Брукс
8
Биллинг
19
Унал
19
Унал
8
Биллинг
Остались в запасе
Фулхэм
Борнмут
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
23
Уилл Деннис
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Уилл Деннис
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Фулхэм - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
16
Количество передач
479
437
Сейвы
6
4
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Борнмута», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»