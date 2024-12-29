Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

«Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

29 декабря 2024, 16:50
Фулхэм
29.12.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
40' Р. Хименес 72' Х. Уилсон
51' Эванилсон 89' Д. Уаттара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
(К) ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
10
Льюис Кук
(К) ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Фулхэм
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
24
Джошуа Кинг
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
23
Уилл Деннис
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
6
Диоп
5
Андерсен
3
Бейсси
21
Кастань
23
Лукич
17
Ивоби
8
Перейра
10
Уилсон
9
Хименес
4-2-2-2
13
Кепа
6
Забарный
4
Хейсен
5
Хилл
6
Керкез
10
Кук
8
Биллинг
7
Брукс
10
Кристи
42
Семеньо
9
Эванилсон
23
Лукич
24
Кинг
24
Кинг
23
Лукич
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
17
Ивоби
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
17
Ивоби
10
Уилсон
24
Траоре
24
Траоре
10
Уилсон
9
Хименес
9
Муньис
9
Муньис
9
Хименес
5
Хилл
3
Ааронс
3
Ааронс
5
Хилл
9
Эванилсон
16
16
9
Эванилсон
7
Брукс
11
Уаттара
11
Уаттара
7
Брукс
8
Биллинг
19
Унал
19
Унал
8
Биллинг
Остались в запасе
Фулхэм
Борнмут
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
23
Уилл Деннис
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Уилл Деннис
ВР
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Archie Harris
ЦЗ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Фулхэм - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
7
16
Количество передач
479
437
Сейвы
6
4
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Борнмута», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм»«Борнмут»

«Фулхэм» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Фулхэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+