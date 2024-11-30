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  • «Боруссия» Д – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Боруссия» Д – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 19:20
Боруссия Д
30.11.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
27' Д. Гиттенс
85' Д. Мусиала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
20
Забитцер
13
Гросс
8
Нмеча
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
3-1-2-2-2
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
9
Кейн
11
Тель
3
Антон
25
Зюле
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
20
Забитцер
10
Рейна
10
Рейна
20
Забитцер
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
11
Тель
21
Коман
21
Коман
11
Тель
3
Мин-Джэ
17
Олисе
17
Олисе
3
Мин-Джэ
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
7
Офсайды
1
4
Количество передач
302
619
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Баварии», 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Бавария»

«Боруссия» Д – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Боруссия Д
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