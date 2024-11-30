30.11.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-2-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
20
Забитцер
13
Гросс
8
Нмеча
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
3-1-2-2-2
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
9
Кейн
11
Тель
3
Антон
25
Зюле
25
Зюле
3
Антон
26
Рюэрсон
27
Коуто
27
Коуто
26
Рюэрсон
20
Забитцер
10
Рейна
10
Рейна
20
Забитцер
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
27
Лаймер
23
Боэ
23
Боэ
27
Лаймер
11
Тель
21
Коман
21
Коман
11
Тель
3
Мин-Джэ
17
Олисе
17
Олисе
3
Мин-Джэ
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
7
Офсайды
1
4
Количество передач
302
619
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Баварии», 12-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»