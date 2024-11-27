27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо Загреб
Динамо Загреб
3-2-3-2
1
Загорац
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
18
Пьерр-Габриэль
20
Батурина
6
Павич
26
Рог
10
Стойкович
80
Качавенда
3-2-3-2
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Нмеча
14
Мален
14
Байер
80
Качавенда
77
Шпикич
77
Шпикич
80
Качавенда
10
Стойкович
7
Пьяца
7
Пьяца
10
Стойкович
20
Батурина
17
Куленович
17
Куленович
20
Батурина
14
Мален
27
Коуто
27
Коуто
14
Мален
8
Брандт
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
8
Брандт
20
Забитцер
10
Рейна
10
Рейна
20
Забитцер
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Байер
Остались в запасе
Динамо Загреб
Боруссия Д
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Динамо Загреб - Боруссия Д
3
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
11
Офсайды
3
2
Количество передач
281
672
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Боруссии» Д, 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»