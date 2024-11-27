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  • «Динамо» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Динамо» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 21:50
Динамо Загреб
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
41' Д. Гиттенс 56' Р. Бенсебаини 90' С. Гирасси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
(К) ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
Главный тренер
Ненад Бьелица
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-2-3-2
1
Загорац
6
Бернауэр
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
18
Пьерр-Габриэль
20
Батурина
6
Павич
26
Рог
10
Стойкович
80
Качавенда
3-2-3-2
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
13
Гросс
20
Забитцер
11
Гиттенс
8
Брандт
8
Нмеча
14
Мален
14
Байер
80
Качавенда
77
Шпикич
77
Шпикич
80
Качавенда
10
Стойкович
7
Пьяца
7
Пьяца
10
Стойкович
20
Батурина
17
Куленович
17
Куленович
20
Батурина
14
Мален
27
Коуто
27
Коуто
14
Мален
8
Брандт
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
8
Брандт
20
Забитцер
10
Рейна
10
Рейна
20
Забитцер
11
Гиттенс
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
11
Гиттенс
14
Байер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Байер
Остались в запасе
Динамо Загреб
Боруссия Д
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
1
Марсель Лотка
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
23
Эмре Джан
ОП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Динамо Загреб - Боруссия Д
3
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
11
Офсайды
3
2
Количество передач
281
672
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.13
1.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Боруссии» Д, 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Боруссия» Д

«Динамо» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Динамо Загреб
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