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  • «Манчестер Сити» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

«Манчестер Сити» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

26 ноября 2024, 21:50
Манчестер Сити
26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 3
Завершен
Фейеноорд
44' Э. Холанд (П) 50' И. Гюндоган 53' Э. Холанд
75' А. Хадж Мусса 82' С. Хименес 89' Д. Ганцко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К) ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
4-2-3-1
31
Эдерсон
25
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
82
Льюис
20
Гюндоган
27
Нуньес
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
3-3-2-2
1
Велленройтер
18
Траунер
17
Ганцко
5
Смал
16
Ин Бом
23
Тимбер
2
Ньивкоп
17
Миламбо
14
Пайшао
9
Карранца
23
Хадж Мусса
15
Аке
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
15
Аке
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
2
Ньивкоп
3
Лотомба
3
Лотомба
2
Ньивкоп
5
Смал
3
Белен
3
Белен
5
Смал
16
Ин Бом
16
Гонсалес
16
Гонсалес
16
Ин Бом
17
Миламбо
6
Зерруки
6
Зерруки
17
Миламбо
9
Карранца
29
Хименес
29
Хименес
9
Карранца
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фейеноорд
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Манчестер Сити - Фейеноорд
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
7
13
Офсайды
0
1
Количество передач
630
369
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Фейеноорда», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фейеноорд»

«Манчестер Сити» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Фейеноорд Манчестер Сити
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