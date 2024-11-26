26.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-2-3-1
31
Эдерсон
25
Аканджи
15
Аке
24
Гвардиол
82
Льюис
20
Гюндоган
27
Нуньес
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
3-3-2-2
1
Велленройтер
18
Траунер
17
Ганцко
5
Смал
16
Ин Бом
23
Тимбер
2
Ньивкоп
17
Миламбо
14
Пайшао
9
Карранца
23
Хадж Мусса
15
Аке
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
15
Аке
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
20
Гюндоган
47
Фоден
24
Макэйти
24
Макэйти
47
Фоден
2
Ньивкоп
3
Лотомба
3
Лотомба
2
Ньивкоп
5
Смал
3
Белен
3
Белен
5
Смал
16
Ин Бом
16
Гонсалес
16
Гонсалес
16
Ин Бом
17
Миламбо
6
Зерруки
6
Зерруки
17
Миламбо
9
Карранца
29
Хименес
29
Хименес
9
Карранца
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фейеноорд
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Джейкоб Райт
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
17
Лука Иванушец
АП
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Манчестер Сити - Фейеноорд
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
7
13
Офсайды
0
1
Количество передач
630
369
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.11
1.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Фейеноорда», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Фейеноорд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»