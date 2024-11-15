15.11.2024, пятница, 20:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
2-1-2-3-2
70
Эгрибаят
50
Бекао
4
Акчичек
28
Элмаз
42
Дурсун
7
Фред
10
Тадич
22
Мерджан
70
Айдын
23
Тосун
18
Костич
4-1-1-2-2
16
Адамов
5
Родригао
78
Чистяков
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
97
Ахметов
21
Ерохин
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
23
Тосун
70
70
23
Тосун
70
Эгрибаят
54
Четин
54
Четин
70
Эгрибаят
42
Дурсун
81
81
42
Дурсун
97
Ахметов
70
Вершинин
70
Вершинин
97
Ахметов
7
Соболев
64
Воинков
64
Воинков
7
Соболев
21
Ерохин
47
Тарасов
47
Тарасов
21
Ерохин
3
Дуглас Сантос
5
Мушкарин
5
Мушкарин
3
Дуглас Сантос
33
Нино
85
Чернов
85
Чернов
33
Нино
10
Глушенков
32
Гонду
32
Гонду
10
Глушенков
5
Барриос
40
Кашеев
40
Кашеев
5
Барриос
Остались в запасе
Фенербахче
Зенит
Главный тренер
Жозе Моуринью
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
Остались в запасе
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Фенербахче - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Фенербахче» против «Зенита». Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»