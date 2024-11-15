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  • «Фенербахче» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

«Фенербахче» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024

15 ноября 2024, 18:50
Фенербахче
15.11.2024, пятница, 20:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Зенит
20' Д. Тосун 63' Л. Мерджан
35' А. Ерохин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
42
Зеки Дурсун
ЦП
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Kaan Akyazi
ЦП
81
Sukur Tograk
ЦП
Зенит
47
Александр Тарасов
ЛЗ
40
Георгий Кашеев
ЦЗ
85
Сергей Чернов
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
5
Денис Мушкарин
ОП
45
Кирилл Глазунов
ОП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
2-1-2-3-2
70
Эгрибаят
50
Бекао
4
Акчичек
28
Элмаз
42
Дурсун
7
Фред
10
Тадич
22
Мерджан
70
Айдын
23
Тосун
18
Костич
4-1-1-2-2
16
Адамов
5
Родригао
78
Чистяков
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
97
Ахметов
21
Ерохин
20
Педро
7
Соболев
10
Глушенков
23
Тосун
70
70
23
Тосун
70
Эгрибаят
54
Четин
54
Четин
70
Эгрибаят
42
Дурсун
81
81
42
Дурсун
97
Ахметов
70
Вершинин
70
Вершинин
97
Ахметов
7
Соболев
64
Воинков
64
Воинков
7
Соболев
21
Ерохин
47
Тарасов
47
Тарасов
21
Ерохин
3
Дуглас Сантос
5
Мушкарин
5
Мушкарин
3
Дуглас Сантос
33
Нино
85
Чернов
85
Чернов
33
Нино
10
Глушенков
32
Гонду
32
Гонду
10
Глушенков
5
Барриос
40
Кашеев
40
Кашеев
5
Барриос
Остались в запасе
Фенербахче
Зенит
Главный тренер
Жозе Моуринью
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
Остались в запасе
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Фенербахче - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Фенербахче» против «Зенита». Прямой эфир матча начнется 15 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Зенит»

«Фенербахче» – «Зенит» смотреть онлайг 15 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Зенит Фенербахче
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