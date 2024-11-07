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  • «Манчестер Юнайтед» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Манчестер Юнайтед» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 21:50
Манчестер Юнайтед
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
ПАОК
50' А. Диалло 77' А. Диалло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
3
Линделеф
35
Эванс
2
Далот
5
Угарте
5
Каземиро
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-4-1-1
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
25
Колли
21
Баба
22
Шваб
14
Живкович
2
Камара
21
Оздоев
9
Тиссудали
11
Тайсон
2
Далот
6
Мартинес
6
Мартинес
2
Далот
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
16
Диалло
7
Маунт
7
Маунт
16
Диалло
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Гарначо
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
22
Шваб
8
Бакайоко
8
Бакайоко
22
Шваб
2
Камара
77
Десподов
77
Десподов
2
Камара
11
Тайсон
47
Шоретайр
47
Шоретайр
11
Тайсон
9
Тиссудали
63
Чалов
63
Чалов
9
Тиссудали
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ПАОК
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ПАОК
2
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
15
Офсайды
1
0
Количество передач
520
470
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против ПАОКа, 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – ПАОК

«Манчестер Юнайтед» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ПАОК Манчестер Юнайтед
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