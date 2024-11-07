07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
3
Линделеф
35
Эванс
2
Далот
5
Угарте
5
Каземиро
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
4-4-1-1
24
Котарски
94
Кедзиора
17
Кастро
25
Колли
21
Баба
22
Шваб
14
Живкович
2
Камара
21
Оздоев
9
Тиссудали
11
Тайсон
2
Далот
6
Мартинес
6
Мартинес
2
Далот
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
16
Диалло
7
Маунт
7
Маунт
16
Диалло
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
17
Гарначо
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
22
Шваб
8
Бакайоко
8
Бакайоко
22
Шваб
2
Камара
77
Десподов
77
Десподов
2
Камара
11
Тайсон
47
Шоретайр
47
Шоретайр
11
Тайсон
9
Тиссудали
63
Чалов
63
Чалов
9
Тиссудали
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
ПАОК
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Джейс Фитцджеральд
ЦП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Манчестер Юнайтед - ПАОК
2
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
15
Офсайды
1
0
Количество передач
520
470
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против ПАОКа, 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – ПАОК
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»