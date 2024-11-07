07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-2-2-2
1
Трапп
34
Коллинс
3
Тута
4
Кох
3
Теате
81
Дауд
15
Ларссон
27
Гетце
7
Кнауфф
22
Мармуш
42
Узун
3-2-2-2-1
31
Кински
26
Боржил
5
Огбу
4
Зима
3
Голеш
25
Диуф
20
Зафейрис
19
Дорли
23
Мичез
17
Провод
25
Хоры
3
Теате
12
Аменда
12
Аменда
3
Теате
81
Дауд
6
Скири
6
Скири
81
Дауд
7
Кнауфф
29
Эбимбе
29
Эбимбе
7
Кнауфф
22
Мармуш
22
Экитике
22
Экитике
22
Мармуш
42
Узун
31
Матанович
31
Матанович
42
Узун
21
Змозла
21
Змозла
5
Огбу
2
Шалоупек
2
Шалоупек
5
Огбу
17
Провод
32
Лингр
32
Лингр
17
Провод
Змозла
31
Юрасек
31
Юрасек
Змозла
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
23
Мичез
18
Шранц
18
Шранц
23
Мичез
Остались в запасе
Айнтрахт
Славия
40
Кауа Сантос
ВР
1
Nils Ramming
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
1
Nils Ramming
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Айнтрахт - Славия
3
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
5
Офсайды
0
1
Количество передач
375
408
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Славии», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Славия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»