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  • «Айнтрахт» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Айнтрахт» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 19:35
Айнтрахт
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 0
Завершен
Славия
53' О. Мармуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Славия
31
Антонин Кински
ВР
26
Ян Боржил
(К) ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Симион Мичез
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
1
Nils Ramming
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
34
Коллинс
3
Тута
4
Кох
3
Теате
81
Дауд
15
Ларссон
27
Гетце
7
Кнауфф
22
Мармуш
42
Узун
3-2-2-2-1
31
Кински
26
Боржил
5
Огбу
4
Зима
3
Голеш
25
Диуф
20
Зафейрис
19
Дорли
23
Мичез
17
Провод
25
Хоры
3
Теате
12
Аменда
12
Аменда
3
Теате
81
Дауд
6
Скири
6
Скири
81
Дауд
7
Кнауфф
29
Эбимбе
29
Эбимбе
7
Кнауфф
22
Мармуш
22
Экитике
22
Экитике
22
Мармуш
42
Узун
31
Матанович
31
Матанович
42
Узун
21
Змозла
21
Змозла
5
Огбу
2
Шалоупек
2
Шалоупек
5
Огбу
17
Провод
32
Лингр
32
Лингр
17
Провод
Змозла
31
Юрасек
31
Юрасек
Змозла
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
23
Мичез
18
Шранц
18
Шранц
23
Мичез
Остались в запасе
Айнтрахт
Славия
40
Кауа Сантос
ВР
1
Nils Ramming
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
1
Nils Ramming
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
77
Noah Fenyö
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
13
Доминик Пех
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Айнтрахт - Славия
3
1
Всего ударов по воротам
10
20
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
5
Офсайды
0
1
Количество передач
375
408
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Славии», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт»«Славия»

«Айнтрахт» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Славия Айнтрахт
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