31.10.2024, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-3-1-1
99
Свилар
59
Залевски
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
61
Писилли
28
Ле Фе
8
Бальданци
21
Дибала
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
25
Масина
66
Гинейтис
17
Линетти
21
Риччи
19
Санабрия
19
Адамс
8
Бальданци
4
Кристанте
4
Кристанте
8
Бальданци
61
Писилли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
61
Писилли
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
21
Дибала
14
Шомуродов
14
Шомуродов
21
Дибала
3
Марипан
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Марипан
23
Войвода
61
Тамез
61
Тамез
23
Войвода
19
Санабрия
10
Влашич
10
Влашич
19
Санабрия
17
Линетти
14
Карамо
14
Карамо
17
Линетти
Остались в запасе
Рома
Торино
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Рома - Торино
2
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
15
Офсайды
2
0
Количество передач
573
426
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Торино», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»