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  • «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

30 октября 2024, 22:05
Тоттенхэм
30.10.2024, среда, 23:15
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
5' Т. Вернер 25' П. Сарр
45+4' М. Нуньес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
22
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Джейкоб Райт
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
20
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
3-2-2-3
25
Викарио
21
Ромеро
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Джонсон
21
Кулушевски
11
Вернер
14
Грей
19
Соланке
4-2-3-1
1
Ортега
82
Льюис
25
Аканджи
15
Аке
6
Стоунз
27
Нуньес
20
Гюндоган
22
Савиньо
33
О'Райли
47
Фоден
24
Макэйти
21
Ромеро
33
Дэвис
33
Дэвис
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
13
Удогие
37
ван де Вен
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
47
Мур
47
Мур
22
Джонсон
11
Вернер
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
11
Вернер
3
Диаш
3
Диаш
Диаш
24
Гвардиол
24
Гвардиол
Диаш
15
Аке
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
15
Аке
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
22
Савиньо
16
Райт
16
Райт
22
Савиньо
47
Фоден
20
Силва
20
Силва
47
Фоден
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
31
Эдерсон
ВР
20
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
20
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
6
Офсайды
4
0
Количество передач
300
636
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 23:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Тоттенхэм
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