30.10.2024, среда, 23:15
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-2-3
25
Викарио
21
Ромеро
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
30
Бентанкур
29
Сарр
22
Джонсон
21
Кулушевски
11
Вернер
14
Грей
19
Соланке
4-2-3-1
1
Ортега
82
Льюис
25
Аканджи
15
Аке
6
Стоунз
27
Нуньес
20
Гюндоган
22
Савиньо
33
О'Райли
47
Фоден
24
Макэйти
21
Ромеро
33
Дэвис
33
Дэвис
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
13
Удогие
37
ван де Вен
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
22
Джонсон
47
Мур
47
Мур
22
Джонсон
11
Вернер
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
11
Вернер
3
Диаш
3
Диаш
Диаш
24
Гвардиол
24
Гвардиол
Диаш
15
Аке
22
Симпсон-Пьюзи
22
Симпсон-Пьюзи
15
Аке
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
22
Савиньо
16
Райт
16
Райт
22
Савиньо
47
Фоден
20
Силва
20
Силва
47
Фоден
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Сити
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
31
Эдерсон
ВР
20
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
20
Farid Alfa-Ruprecht
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Сити
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
6
Офсайды
4
0
Количество передач
300
636
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Сити», 1/8 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 23:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»