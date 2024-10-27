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  • «Бетис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Бетис» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 19:20
Бетис
27.10.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
4' Х. Хименес (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-2-3-2
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
5
Бартра
5
Альтимира
5
Кардозо
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
9
Роке
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
17
Рейнилду
7
Де Пауль
6
Коке
22
Галлахер
27
Витсель
16
Лино
7
Гризманн
19
Альварес
24
Руйбаль
20
Сабали
20
Сабали
24
Руйбаль
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
10
Эз Абде
14
Лосада
14
Лосада
10
Эз Абде
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галан
17
Рейнилду
7
Де Пауль
18
Лемар
18
Лемар
7
Де Пауль
16
Лино
20
Симеоне
20
Симеоне
16
Лино
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
22
Галлахер
9
Серлот
9
Серлот
22
Галлахер
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
4
2
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
8
4
Офсайды
3
1
Количество передач
378
530
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
17
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетико», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Атлетико»

«Бетис» – «Атлетико» смотреть онлайн 27 октября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Бетис
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