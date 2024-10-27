27.10.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-2-3-2
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
5
Бартра
5
Альтимира
5
Кардозо
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
6
Авила
9
Роке
3-4-1-2
13
Облак
20
Молина
20
Хименес
17
Рейнилду
7
Де Пауль
6
Коке
22
Галлахер
27
Витсель
16
Лино
7
Гризманн
19
Альварес
24
Руйбаль
20
Сабали
20
Сабали
24
Руйбаль
6
Авила
11
Диао
11
Диао
6
Авила
10
Эз Абде
14
Лосада
14
Лосада
10
Эз Абде
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галан
17
Рейнилду
7
Де Пауль
18
Лемар
18
Лемар
7
Де Пауль
16
Лино
20
Симеоне
20
Симеоне
16
Лино
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
22
Галлахер
9
Серлот
9
Серлот
22
Галлахер
Остались в запасе
Бетис
Атлетико
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
36
Херонимо Спина
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бетис - Атлетико
4
2
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
8
4
Офсайды
3
1
Количество передач
378
530
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
17
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.95
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Атлетико», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»