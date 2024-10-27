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  • «Марсель» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Марсель» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 21:35
Марсель
27.10.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
7' Ж. Невеш 29' Л. Балерди (АГ) 40' Б. Барколя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-3-3-1
28
Рульи
3
Брассье
26
Балерди
62
Мурильо
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Энрике
77
Арит
11
Гринвуд
11
Ваи
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
7
Кан Ин
29
Барколя
87
Невеш
11
Энрике
14
Лирола
14
Лирола
11
Энрике
11
Ваи
8
Коне
8
Коне
11
Ваи
11
Гринвуд
11
Роу
11
Роу
11
Гринвуд
25
Мендеш
4
Бералдо
4
Бералдо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
8
Руис
8
Руис
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
24
Маюлу
24
Маюлу
7
Кан Ин
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
87
Невеш
10
Асенсио
10
Асенсио
87
Невеш
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Марсель - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
4
7
Офсайды
2
8
Количество передач
309
912
Сейвы
6
1
Точность передач %
77
93
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.22
2.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «ПСЖ», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«ПСЖ»

«Марсель» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 ПСЖ Марсель
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