27.10.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 9 тур
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-3-3-1
28
Рульи
3
Брассье
26
Балерди
62
Мурильо
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
12
Рабьо
11
Энрике
77
Арит
11
Гринвуд
11
Ваи
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
7
Кан Ин
29
Барколя
87
Невеш
11
Энрике
14
Лирола
14
Лирола
11
Энрике
11
Ваи
8
Коне
8
Коне
11
Ваи
11
Гринвуд
11
Роу
11
Роу
11
Гринвуд
25
Мендеш
4
Бералдо
4
Бералдо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
8
Руис
8
Руис
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
24
Маюлу
24
Маюлу
7
Кан Ин
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
87
Невеш
10
Асенсио
10
Асенсио
87
Невеш
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
50
Дэррил Бакола
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Марсель - ПСЖ
1
1
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
4
7
Офсайды
2
8
Количество передач
309
912
Сейвы
6
1
Точность передач %
77
93
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.22
2.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «ПСЖ», 9-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «ПСЖ»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»