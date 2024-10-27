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  • «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 15:50
Вест Хэм
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
74' К. Саммервил 90+2' Д. Боуэн (П)
81' Каземиро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
29
Итан Уитли
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
2
Родригес
18
Солер
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
2
Родригес
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
2
Родригес
15
Мавропанос
20
Тодибо
20
Тодибо
15
Мавропанос
11
Пакета
28
Соучек
28
Соучек
11
Пакета
18
Солер
38
Саммервил
38
Саммервил
18
Солер
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
3
Мазрауи
3
Линделеф
3
Линделеф
3
Мазрауи
9
Рэшфорд
16
Диалло
16
Диалло
9
Рэшфорд
24
Эриксен
11
Зиркзее
11
Зиркзее
24
Эриксен
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
5
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
6
7
Офсайды
3
3
Количество передач
386
518
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
2.98
2.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Манчестер Юнайтед», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Вест Хэм
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