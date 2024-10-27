27.10.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-1-2-2-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
3
Килман
29
Ван-Биссака
4
Альварес
2
Родригес
18
Солер
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
24
Эриксен
2
Родригес
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
2
Родригес
15
Мавропанос
20
Тодибо
20
Тодибо
15
Мавропанос
11
Пакета
28
Соучек
28
Соучек
11
Пакета
18
Солер
38
Саммервил
38
Саммервил
18
Солер
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
3
Мазрауи
3
Линделеф
3
Линделеф
3
Мазрауи
9
Рэшфорд
16
Диалло
16
Диалло
9
Рэшфорд
24
Эриксен
11
Зиркзее
11
Зиркзее
24
Эриксен
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
38
Джек Флетчер
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
5
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
6
7
Офсайды
3
3
Количество передач
386
518
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
2.98
2.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Манчестер Юнайтед», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»