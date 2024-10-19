19.10.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-4-1-1
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
22
Манкильо
23
Альварес
5
Сотело
19
Сведберг
8
Бельтран
19
Бамба
7
Иглесиас
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
11
Гарсия
14
Чуамени
5
Беллингем
6
Камавинга
8
Вальверде
17
Васкес
7
Винисиус
10
Мбаппе
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
19
Сведберг
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Сведберг
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
19
Бамба
11
Дуран
11
Дуран
19
Бамба
11
Гарсия
23
Менди
23
Менди
11
Гарсия
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
10
Мбаппе
25
Себальос
25
Себальос
10
Мбаппе
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
Остались в запасе
Сельта
Реал
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сельта - Реал
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
531
608
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Реала», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»