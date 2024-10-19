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  • «Сельта» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Сельта» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 20:50
Сельта
19.10.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Реал
51' В. Сведберг
20' К. Мбаппе 66' Винисиус
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
(К) ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
16
Жаилсон
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
4-4-1-1
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
22
Манкильо
23
Альварес
5
Сотело
19
Сведберг
8
Бельтран
19
Бамба
7
Иглесиас
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
11
Гарсия
14
Чуамени
5
Беллингем
6
Камавинга
8
Вальверде
17
Васкес
7
Винисиус
10
Мбаппе
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
8
Бельтран
23
Родригес
23
Родригес
8
Бельтран
19
Сведберг
7
Гонсалес
7
Гонсалес
19
Сведберг
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
19
Бамба
11
Дуран
11
Дуран
19
Бамба
11
Гарсия
23
Менди
23
Менди
11
Гарсия
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
10
Мбаппе
25
Себальос
25
Себальос
10
Мбаппе
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
Остались в запасе
Сельта
Реал
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сельта - Реал
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
531
608
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Реала», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Реал»

«Сельта» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сельта
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