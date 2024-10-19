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  • «Борнмут» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Борнмут» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 18:20
Борнмут
19.10.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
70' Р. Кристи 79' Д. Клюйверт (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
(К) ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
(К) ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Арсенал
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
22
Араухо
10
Кук
16
Тавернье
8
Скотт
11
Уаттара
42
Семеньо
9
Эванилсон
4-1-2-2-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
19
Троссард
19
Стерлинг
29
Хаверц
22
Араухо
15
Смит
15
Смит
22
Араухо
16
Тавернье
10
Кристи
10
Кристи
16
Тавернье
8
Скотт
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Скотт
11
Уаттара
17
Синистерра
17
Синистерра
11
Уаттара
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
19
Стерлинг
4
Кивиор
4
Кивиор
19
Стерлинг
23
Мерино
18
Нванери
18
Нванери
23
Мерино
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
Кивиор
9
Жезус
9
Жезус
Кивиор
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
1
Томми Сетфорд
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Борнмут - Арсенал
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
399
438
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Арсенала», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Арсенал»

«Борнмут» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Борнмут
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