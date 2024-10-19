19.10.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
3-1-2-3-1
1
Эррера
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
23
Бретонес
17
Будимир
4-2-2-2
1
Силва
2
Бельерин
5
Бартра
3
Льоренте
15
Перро
5
Кардозо
5
Альтимира
24
Руйбаль
8
Форнальс
9
Роке
94
Бакамбу
10
Орос
7
Пенья
7
Пенья
10
Орос
14
Гарсия
7
Монкайола
7
Монкайола
14
Гарсия
6
Торро
16
Гомес
16
Гомес
6
Торро
15
Сарагоса
11
Арнайц
11
Арнайц
15
Сарагоса
19
Ибаньес
9
Гарсия
9
Гарсия
19
Ибаньес
8
Форнальс
13
Родригес
13
Родригес
8
Форнальс
5
Бартра
4
Натан
4
Натан
5
Бартра
94
Бакамбу
10
Эз Абде
10
Эз Абде
94
Бакамбу
5
Альтимира
14
Лосада
14
Лосада
5
Альтимира
9
Роке
6
Авила
6
Авила
9
Роке
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Осасуна - Бетис
2
1
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
10
2
Нарушения
12
8
Офсайды
4
4
Количество передач
372
322
Сейвы
3
5
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
11
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.82
2.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Бетиса», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»