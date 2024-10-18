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  • «Монако» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

«Монако» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

18 октября 2024, 20:35
Монако
18.10.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
10
Александр Головин
АП
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
(К) ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
4
Тезе
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
29
Бен-Сегир
99
Иленихена
4-2-3-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
20
Гомеш
7
Гомес
27
Жегрова
32
Буадди
11
Сахрауи
15
Дэвид
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
99
Иленихена
36
Эмболо
36
Эмболо
99
Иленихена
5
Баккер
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
5
Баккер
27
Жегрова
17
Мукау
17
Мукау
27
Жегрова
7
Гомес
5
Кабелла
5
Кабелла
7
Гомес
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
32
Буадди
18
Байо
18
Байо
32
Буадди
Остались в запасе
Монако
Лилль
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Лилль
1
1
5
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
454
444
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лилля», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Лилль»

«Монако» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Монако
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