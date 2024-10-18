Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
99
Майецки
12
Энрике
4
Тезе
6
Керер
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
29
Бен-Сегир
99
Иленихена
4-2-3-1
30
Шевалье
12
Менье
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
20
Гомеш
7
Гомес
27
Жегрова
32
Буадди
11
Сахрауи
15
Дэвид
12
Энрике
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
12
Энрике
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
11
Аклиуш
29
Бен-Сегир
18
Минамино
15
Дьятта
15
Дьятта
18
Минамино
99
Иленихена
36
Эмболо
36
Эмболо
99
Иленихена
5
Баккер
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
5
Баккер
27
Жегрова
17
Мукау
17
Мукау
27
Жегрова
7
Гомес
5
Кабелла
5
Кабелла
7
Гомес
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
32
Буадди
18
Байо
18
Байо
32
Буадди
Остались в запасе
Монако
Лилль
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
2
Вандерсон
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Лилль
1
1
5
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
454
444
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лилля», 8-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»