12.10.2024, суббота, 20:00
Россия. Первая лига, 14 тур
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-3-1-1
1
Шакеров
55
Крижан
88
Сокол
15
Шадринцев
15
Кочиев
96
Мальцев
30
Данилин
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
10
Рейна
3-1-3-3
50
Шамов
3
Цесь
25
Эмерсон
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
87
Мазурин
9
Савельев
7
Чуканов
20
Шипунов
15
Шадринцев
33
Агаев
33
Агаев
15
Шадринцев
96
Мальцев
36
Кане
36
Кане
96
Мальцев
30
Данилин
8
Антонов
8
Антонов
30
Данилин
88
Сокол
11
Кожедуб
11
Кожедуб
88
Сокол
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
Остались в запасе
Родина
Енисей
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Родина - Енисей
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Енисея», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»