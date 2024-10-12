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  • «Родина» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

«Родина» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

12 октября 2024, 18:50
Родина
12.10.2024, суббота, 20:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
71' А. Калмыков
30' Я. Цесь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
33
Алан Агаев
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
8
Илья Антонов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шакеров
55
Крижан
88
Сокол
15
Шадринцев
15
Кочиев
96
Мальцев
30
Данилин
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
10
Рейна
3-1-3-3
50
Шамов
3
Цесь
25
Эмерсон
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
87
Мазурин
9
Савельев
7
Чуканов
20
Шипунов
15
Шадринцев
33
Агаев
33
Агаев
15
Шадринцев
96
Мальцев
36
Кане
36
Кане
96
Мальцев
30
Данилин
8
Антонов
8
Антонов
30
Данилин
88
Сокол
11
Кожедуб
11
Кожедуб
88
Сокол
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
Остались в запасе
Родина
Енисей
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Родина - Енисей
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Енисея», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Енисей»

«Родина» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Родина
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