12.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
Россия. Первая лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
4
Бородин
15
Данилкин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
17
Горбунов
90
Галкин
2
Манелов
21
Максимов
3-2-1-3-1
13
Косаревский
77
Юзепчук
13
Иванов
2
Чуриков
8
Гуз
8
Капленко
20
Полубояринов
9
Максименко
10
Саадуев
70
Самко
77
Сасин
99
Шевченко
26
Байтуков
26
Байтуков
99
Шевченко
17
Горбунов
18
Соколов
18
Соколов
17
Горбунов
21
Максимов
77
Корян
77
Корян
21
Максимов
2
Манелов
17
Шитов
17
Шитов
2
Манелов
70
Самко
8
Дудиев
8
Дудиев
70
Самко
2
Чуриков
27
Молодцов
27
Молодцов
2
Чуриков
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
10
Саадуев
11
Бабаев
11
Бабаев
10
Саадуев
9
Максименко
9
Шпитальный
9
Шпитальный
9
Максименко
Остались в запасе
Торпедо
Сокол
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Торпедо - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо против Сокола, 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»