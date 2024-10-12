Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Торпедо – Сокол: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Торпедо – Сокол: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

12 октября 2024, 15:50
Торпедо
12.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Сокол
12' С. Бородин 15' И. Манелов 26' В. Галкин 51' Р. Нетфуллин 57' Р. Нетфуллин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
90
Роганович
4
Бородин
15
Данилкин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
17
Горбунов
90
Галкин
2
Манелов
21
Максимов
3-2-1-3-1
13
Косаревский
77
Юзепчук
13
Иванов
2
Чуриков
8
Гуз
8
Капленко
20
Полубояринов
9
Максименко
10
Саадуев
70
Самко
77
Сасин
99
Шевченко
26
Байтуков
26
Байтуков
99
Шевченко
17
Горбунов
18
Соколов
18
Соколов
17
Горбунов
21
Максимов
77
Корян
77
Корян
21
Максимов
2
Манелов
17
Шитов
17
Шитов
2
Манелов
70
Самко
8
Дудиев
8
Дудиев
70
Самко
2
Чуриков
27
Молодцов
27
Молодцов
2
Чуриков
77
Сасин
69
Ермолин
69
Ермолин
77
Сасин
10
Саадуев
11
Бабаев
11
Бабаев
10
Саадуев
9
Максименко
9
Шпитальный
9
Шпитальный
9
Максименко
Остались в запасе
Торпедо
Сокол
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Торпедо - Сокол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо против Сокола, 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо – Сокол

Торпедо – Сокол: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Торпедо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
10
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+