12.10.2024, суббота, 12:00
Россия. Первая лига, 14 тур
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
4-1-3-2
40
Чернов
5
Кутин
89
Стоцкий
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
97
Пасевич
8
Исаев
11
Гуренко
25
Ложкин
9
Адаев
3-3-2-1-1
1
Фролкин
2
Черов
44
Чичинадзе
5
Мусалов
35
Енин
50
Фищенко
64
Ланин
8
Иванов
99
Акбашев
18
Гурченко
25
Уридия
89
Стоцкий
93
Гараев
93
Гараев
89
Стоцкий
5
Кутин
45
Теняев
45
Теняев
5
Кутин
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
25
Ложкин
88
Агеян
88
Агеян
25
Ложкин
17
Анисимов
9
Муллин
9
Муллин
17
Анисимов
8
Иванов
57
Кротов
57
Кротов
8
Иванов
44
Чичинадзе
17
Фомин
17
Фомин
44
Чичинадзе
Остались в запасе
Уфа
Черноморец
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Уфа - Черноморец
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча Уфа против Черноморца, 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»