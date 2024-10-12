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  • Уфа – Черноморец: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Уфа – Черноморец: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

12 октября 2024, 10:50
Уфа
12.10.2024, суббота, 12:00
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 3
Завершен
Черноморец
23' Р. Акбашев 42' Д. Гурченко 70' Р. Акбашев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
50
Руслан Фищенко
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Уфа
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
4-1-3-2
40
Чернов
5
Кутин
89
Стоцкий
62
Карпов
44
Корнюшин
17
Анисимов
97
Пасевич
8
Исаев
11
Гуренко
25
Ложкин
9
Адаев
3-3-2-1-1
1
Фролкин
2
Черов
44
Чичинадзе
5
Мусалов
35
Енин
50
Фищенко
64
Ланин
8
Иванов
99
Акбашев
18
Гурченко
25
Уридия
89
Стоцкий
93
Гараев
93
Гараев
89
Стоцкий
5
Кутин
45
Теняев
45
Теняев
5
Кутин
8
Исаев
10
Гыстаров
10
Гыстаров
8
Исаев
25
Ложкин
88
Агеян
88
Агеян
25
Ложкин
17
Анисимов
9
Муллин
9
Муллин
17
Анисимов
8
Иванов
57
Кротов
57
Кротов
8
Иванов
44
Чичинадзе
17
Фомин
17
Фомин
44
Чичинадзе
Остались в запасе
Уфа
Черноморец
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
23
Рем Саитгареев
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Уфа - Черноморец
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча Уфа против Черноморца, 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Уфа – Черноморец

Уфа – Черноморец: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Уфа
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