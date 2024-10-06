06.10.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-1-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Диа
11
Кастелланос
4-2-2-2
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
33
Грасси
10
Фаццини
9
Сольбаккен
11
Гьяси
18
Анджорин
94
Эспозито
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
22
Диа
8
Кастровилли
8
Кастровилли
22
Диа
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
94
Эспозито
22
Де Шильо
22
Де Шильо
94
Эспозито
10
Фаццини
6
Хендерсон
6
Хендерсон
10
Фаццини
9
Сольбаккен
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сольбаккен
18
Анджорин
11
Эконг
11
Эконг
18
Анджорин
Остались в запасе
Лацио
Эмполи
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Лацио - Эмполи
2
4
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
17
Офсайды
1
1
Количество передач
420
291
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Эмполи», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Эмполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»