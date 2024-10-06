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  • «Лацио» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Лацио» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 14:50
Лацио
06.10.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
45+4' М. Дзакканьи 84' Педро
9' С. Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-2-1-2
49
Проведель
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Диа
11
Кастелланос
4-2-2-2
32
Васкес
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
2
Гогличидзе
33
Грасси
10
Фаццини
9
Сольбаккен
11
Гьяси
18
Анджорин
94
Эспозито
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
22
Диа
8
Кастровилли
8
Кастровилли
22
Диа
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
3
Пеццелла
13
Кэкачей
13
Кэкачей
3
Пеццелла
94
Эспозито
22
Де Шильо
22
Де Шильо
94
Эспозито
10
Фаццини
6
Хендерсон
6
Хендерсон
10
Фаццини
9
Сольбаккен
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сольбаккен
18
Анджорин
11
Эконг
11
Эконг
18
Анджорин
Остались в запасе
Лацио
Эмполи
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Николас Хаас
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Лацио - Эмполи
2
4
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
17
Офсайды
1
1
Количество передач
420
291
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2.15
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Эмполи», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Эмполи»

«Лацио» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Лацио
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