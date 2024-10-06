06.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 13 тур
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-2-2-1
1
Айдаров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
2
Скворцов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
23
Ушатов
20
Шипунов
9
Федоров
46
Синицын
46
Синицын
9
Федоров
78
Куль
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
78
Куль
15
Самойлов
28
Султонов
28
Султонов
15
Самойлов
97
Малахов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
97
Малахов
Тихонов
12
Ширяев
12
Ширяев
Тихонов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
7
Чуканов
6
Батырев
6
Батырев
7
Чуканов
Остались в запасе
Шинник
Енисей
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
99
Родион Константинов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Шинник - Енисей
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Енисея», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»