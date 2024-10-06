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  • «Шинник» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Шинник» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 13:50
Шинник
06.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
45+1' Б. Загре 88' Д. Сухомлинов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Айдаров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
2
Скворцов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
23
Ушатов
20
Шипунов
9
Федоров
46
Синицын
46
Синицын
9
Федоров
78
Куль
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
78
Куль
15
Самойлов
28
Султонов
28
Султонов
15
Самойлов
97
Малахов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
97
Малахов
Тихонов
12
Ширяев
12
Ширяев
Тихонов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
7
Чуканов
6
Батырев
6
Батырев
7
Чуканов
Остались в запасе
Шинник
Енисей
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
99
Родион Константинов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Шинник - Енисей
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Енисея», 13-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«Енисей»

«Шинник» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Шинник
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