01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-1-3-1
1
Пенья
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
4-1-2-1-2
1
Келлер
27
Блум
5
Камара
4
Зукру
3
Хаджам
30
Имери
30
Лаупер
24
Угринич
19
Колли
10
Иттен
99
Монтейру
26
Мартинес
44
Куэнка
44
Куэнка
26
Мартинес
5
Кубарси
22
Форт
22
Форт
5
Кубарси
10
Ямаль
21
де Йонг
21
де Йонг
10
Ямаль
8
Педри
31
Фати
31
Фати
8
Педри
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
27
Блум
13
Атекаме
13
Атекаме
27
Блум
30
Имери
24
Лакомы
24
Лакомы
30
Имери
24
Угринич
19
Ниасс
19
Ниасс
24
Угринич
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
10
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
10
Иттен
Остались в запасе
Барселона
Янг Бойз
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
77
Тони Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Барселона - Янг Бойз
2
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
10
Офсайды
0
6
Количество передач
669
281
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
3.52
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Янг Бойз», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Янг Бойз»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»