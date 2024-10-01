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  • «Барселона» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Барселона» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 20:50
Барселона
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
5 : 0
Завершен
Янг Бойз
8' Р. Левандовски 34' Рафинья 37' И. Мартинес 51' Р. Левандовски 81' М. Камара (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Мохамед Камара
(К) ЦЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пенья
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
4-1-2-1-2
1
Келлер
27
Блум
5
Камара
4
Зукру
3
Хаджам
30
Имери
30
Лаупер
24
Угринич
19
Колли
10
Иттен
99
Монтейру
26
Мартинес
44
Куэнка
44
Куэнка
26
Мартинес
5
Кубарси
22
Форт
22
Форт
5
Кубарси
10
Ямаль
21
де Йонг
21
де Йонг
10
Ямаль
8
Педри
31
Фати
31
Фати
8
Педри
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
27
Блум
13
Атекаме
13
Атекаме
27
Блум
30
Имери
24
Лакомы
24
Лакомы
30
Имери
24
Угринич
19
Ниасс
19
Ниасс
24
Угринич
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
10
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
10
Иттен
Остались в запасе
Барселона
Янг Бойз
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
77
Тони Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
16
Давид фон Бальмус
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
55
Матс Сейлер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Барселона - Янг Бойз
2
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
10
Офсайды
0
6
Количество передач
669
281
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
3.52
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Янг Бойз», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Янг Бойз»

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Янг Бойз Барселона
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