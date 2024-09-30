Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Борнмут» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Борнмут» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

30 сентября 2024, 20:50
Борнмут
30.09.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
17' Эванилсон 32' Д. Уаттара 39' А. Семеньо
51' Т. Харвуд-Беллис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
4
Флинн Даунс
(К) ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
8
Алекс Скотт
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
11
Уаттара
42
Семеньо
9
Эванилсон
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
28
Сугавара
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
18
Тэйлор
18
Угочукву
4
Даунс
20
Диблинг
18
Фернандеш
70
Корне
10
Фрейзер
16
Тавернье
8
Скотт
8
Скотт
16
Тавернье
11
Уаттара
19
Клюйверт
19
Клюйверт
11
Уаттара
42
Семеньо
17
Синистерра
17
Синистерра
42
Семеньо
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
10
Фрейзер
18
Арибо
18
Арибо
10
Фрейзер
18
Фернандеш
10
Лаллана
10
Лаллана
18
Фернандеш
70
Корне
22
Бреретон
22
Бреретон
70
Корне
20
Диблинг
9
Арчер
9
Арчер
20
Диблинг
18
Угочукву
31
Стюарт
31
Стюарт
18
Угочукву
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
2
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
12
Офсайды
1
1
Количество передач
372
567
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Саутгемптона», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут»«Саутгемптон»

«Борнмут» – «Саутгемптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024«Ротор» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Борнмут
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+