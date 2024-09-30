30.09.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
5
Сенеси
15
Смит
10
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
11
Уаттара
42
Семеньо
9
Эванилсон
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
28
Сугавара
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
18
Тэйлор
18
Угочукву
4
Даунс
20
Диблинг
18
Фернандеш
70
Корне
10
Фрейзер
16
Тавернье
8
Скотт
8
Скотт
16
Тавернье
11
Уаттара
19
Клюйверт
19
Клюйверт
11
Уаттара
42
Семеньо
17
Синистерра
17
Синистерра
42
Семеньо
9
Эванилсон
19
Унал
19
Унал
9
Эванилсон
10
Фрейзер
18
Арибо
18
Арибо
10
Фрейзер
18
Фернандеш
10
Лаллана
10
Лаллана
18
Фернандеш
70
Корне
22
Бреретон
22
Бреретон
70
Корне
20
Диблинг
9
Арчер
9
Арчер
20
Диблинг
18
Угочукву
31
Стюарт
31
Стюарт
18
Угочукву
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
2
5
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
12
Офсайды
1
1
Количество передач
372
567
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Саутгемптона», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Саутгемптон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»