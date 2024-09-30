Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Алании», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Реал»