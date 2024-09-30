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  • «Ротор» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Ротор» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

30 сентября 2024, 18:20
Ротор
30.09.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Алания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
4-1-3-2
57
Аверкиев
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
13
Агеев
4-3-1-1-1
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
19
Бутаев
45
Москаленчик
6
Макаров
20
Кобесов
13
Засеев
6
Тарба
99
Абдоков
23
Нафиков
24
Мальцев
57
Болотов
57
Болотов
24
Мальцев
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
31
Касимов
32
Соколов
32
Соколов
31
Касимов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
13
Засеев
77
Губиев
77
Губиев
13
Засеев
23
Нафиков
8
Хугаев
8
Хугаев
23
Нафиков
6
Макаров
15
Цаллагов
15
Цаллагов
6
Макаров
99
Абдоков
11
Чочиев
11
Чочиев
99
Абдоков
20
Кобесов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
20
Кобесов
Остались в запасе
Ротор
Алания
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Ротор - Алания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Алании», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«Реал»

«Ротор» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Алания Ротор
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