Составы команд
Ротор
Ротор
4-1-3-2
57
Аверкиев
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
13
Агеев
4-3-1-1-1
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
19
Бутаев
45
Москаленчик
6
Макаров
20
Кобесов
13
Засеев
6
Тарба
99
Абдоков
23
Нафиков
24
Мальцев
57
Болотов
57
Болотов
24
Мальцев
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
31
Касимов
32
Соколов
32
Соколов
31
Касимов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
13
Засеев
77
Губиев
77
Губиев
13
Засеев
23
Нафиков
8
Хугаев
8
Хугаев
23
Нафиков
6
Макаров
15
Цаллагов
15
Цаллагов
6
Макаров
99
Абдоков
11
Чочиев
11
Чочиев
99
Абдоков
20
Кобесов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
20
Кобесов
Остались в запасе
Ротор
Алания
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Ротор - Алания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Алании», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»