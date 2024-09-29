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  • «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 17:20
Манчестер Юнайтед
29.09.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
3' Б. Джонсон 47' Д. Кулушевски 77' Д. Соланке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
47
Майки Мур
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Угарте
20
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
11
Вернер
11
Зиркзее
5
Каземиро
5
Каземиро
11
Зиркзее
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
20
Мэйну
7
Маунт
7
Маунт
20
Мэйну
Маунт
16
Диалло
16
Диалло
Маунт
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Вернер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
11
Вернер
22
Джонсон
47
Мур
47
Мур
22
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
17
Фрэйзер Форстер
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
5
1
3
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
14
Офсайды
2
1
Количество передач
376
622
Сейвы
7
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
18
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
4.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
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