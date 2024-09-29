29.09.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Угарте
20
Мэйну
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
11
Зиркзее
4-1-3-2
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
11
Вернер
11
Зиркзее
5
Каземиро
5
Каземиро
11
Зиркзее
5
Угарте
24
Эриксен
24
Эриксен
5
Угарте
20
Мэйну
7
Маунт
7
Маунт
20
Мэйну
Маунт
16
Диалло
16
Диалло
Маунт
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
37
ван де Вен
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
10
Мэддисон
29
Сарр
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Вернер
15
Бергвалл
15
Бергвалл
11
Вернер
22
Джонсон
47
Мур
47
Мур
22
Джонсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
17
Фрэйзер Форстер
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
28
Ив Биссума
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
5
1
3
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
14
Офсайды
2
1
Количество передач
376
622
Сейвы
7
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
18
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
4.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхэма», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»