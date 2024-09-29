29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
4-1-3-2
66
Янович
24
Кахидзе
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Джамилов
7
Шильцов
3-2-3-2
1
Шакеров
75
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
38
Мусаев
36
Кане
7
Юшин
80
Концевой
11
Кожедуб
10
Рейна
28
Бурлаков
7
Шильцов
16
Денисов
16
Денисов
7
Шильцов
5
Морозов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
5
Морозов
17
Валиахметов
27
Голыбин
27
Голыбин
17
Валиахметов
7
Джамилов
9
Алиев
9
Алиев
7
Джамилов
36
Кане
15
Шадринцев
15
Шадринцев
36
Кане
11
Кожедуб
88
Сокол
88
Сокол
11
Кожедуб
28
Бурлаков
30
Данилин
30
Данилин
28
Бурлаков
80
Концевой
8
Маркитесов
8
Маркитесов
80
Концевой
Остались в запасе
Нефтехимик
Родина
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Нефтехимик - Родина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Родины», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»