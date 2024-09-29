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  • «Нефтехимик» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Нефтехимик» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 17:00
Нефтехимик
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Родина
60' С. Джамилов 87' М. Шоркин
90+4' Д. Шадринцев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Родина
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
4-1-3-2
66
Янович
24
Кахидзе
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
5
Морозов
25
Ситдиков
99
Емельянов
73
Петров
7
Джамилов
7
Шильцов
3-2-3-2
1
Шакеров
75
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
38
Мусаев
36
Кане
7
Юшин
80
Концевой
11
Кожедуб
10
Рейна
28
Бурлаков
7
Шильцов
16
Денисов
16
Денисов
7
Шильцов
5
Морозов
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
5
Морозов
17
Валиахметов
27
Голыбин
27
Голыбин
17
Валиахметов
7
Джамилов
9
Алиев
9
Алиев
7
Джамилов
36
Кане
15
Шадринцев
15
Шадринцев
36
Кане
11
Кожедуб
88
Сокол
88
Сокол
11
Кожедуб
28
Бурлаков
30
Данилин
30
Данилин
28
Бурлаков
80
Концевой
8
Маркитесов
8
Маркитесов
80
Концевой
Остались в запасе
Нефтехимик
Родина
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
24
Михаил Мальцев
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Нефтехимик - Родина
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Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Родины», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Родина»

«Нефтехимик» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Нефтехимик
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