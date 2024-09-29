29.09.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 12 тур
Россия. Первая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
19
Тананеев
22
Гюрджан
18
Мельников
13
Почивалин
21
Горелов
6
Козлов
4
Абрамов
2
Хубаев
11
Абдуллаев
10
Караев
4-1-1-3-1
1
Айдаров
2
Косогоров
89
Загре
42
Джон
27
Черный
38
Алейников
15
Самойлов
97
Малахов
8
Сухомлинов
78
Куль
9
Федоров
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
8
Сухомлинов
28
Султонов
28
Султонов
8
Сухомлинов
97
Малахов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
97
Малахов
9
Федоров
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
9
Федоров
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
76
Илья Купцов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Шинника», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»