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  • «КАМАЗ» – «Шинник смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«КАМАЗ» – «Шинник смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 16:20
КАМАЗ
29.09.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
12' Д. Хубаев (П) 25' Н. Мельников 90+3' Р. Апеков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
19
Тананеев
22
Гюрджан
18
Мельников
13
Почивалин
21
Горелов
6
Козлов
4
Абрамов
2
Хубаев
11
Абдуллаев
10
Караев
4-1-1-3-1
1
Айдаров
2
Косогоров
89
Загре
42
Джон
27
Черный
38
Алейников
15
Самойлов
97
Малахов
8
Сухомлинов
78
Куль
9
Федоров
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
8
Сухомлинов
28
Султонов
28
Султонов
8
Сухомлинов
97
Малахов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
97
Малахов
9
Федоров
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
9
Федоров
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
76
Илья Купцов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Шинника», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ»«Шинник»

«КАМАЗ» – «Шинник смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига Шинник КАМАЗ
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