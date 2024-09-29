29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
Россия. Первая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-1-3-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
5
Стежко
2
Черов
35
Енин
64
Ланин
8
Иванов
57
Кротов
18
Родионов
18
Гурченко
25
Уридия
4-1-2-3
13
Косаревский
77
Юзепчук
8
Дудиев
13
Иванов
2
Чуриков
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
70
Самко
Хабалов
5
Мусалов
5
Мусалов
Хабалов
57
Кротов
99
Акбашев
99
Акбашев
57
Кротов
15
Хабалов
15
Хабалов
2
Чуриков
69
Ермолин
69
Ермолин
2
Чуриков
70
Самко
10
Саадуев
10
Саадуев
70
Самко
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
Остались в запасе
Черноморец
Сокол
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Черноморец - Сокол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Сокола», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»