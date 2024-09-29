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  • «Черноморец» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Черноморец» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 16:50
Черноморец
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Сокол
40' Д. Гурченко 56' В. Кротов 90+4' М. Мусалов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
5
Стежко
2
Черов
35
Енин
64
Ланин
8
Иванов
57
Кротов
18
Родионов
18
Гурченко
25
Уридия
4-1-2-3
13
Косаревский
77
Юзепчук
8
Дудиев
13
Иванов
2
Чуриков
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
70
Самко
Хабалов
5
Мусалов
5
Мусалов
Хабалов
57
Кротов
99
Акбашев
99
Акбашев
57
Кротов
15
Хабалов
15
Хабалов
2
Чуриков
69
Ермолин
69
Ермолин
2
Чуриков
70
Самко
10
Саадуев
10
Саадуев
70
Самко
20
Полубояринов
11
Бабаев
11
Бабаев
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
Остались в запасе
Черноморец
Сокол
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Черноморец - Сокол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Сокола», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Сокол»

Черноморец-Сокол смотреть онлайн 29 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Черноморец
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