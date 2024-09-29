Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Сокола», 12-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Сокол»