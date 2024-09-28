28.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
24
Катена
22
Бойомо
12
Аресо
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
3-2-1-2-2
1
Пенья
36
Домингес
5
Кубарси
24
Гарсия
23
Кунде
18
Мартин
8
Педри
9
Торрес
20
Торре
9
Левандовски
10
Виктор
3
Крус
5
Эррандо
5
Эррандо
3
Крус
14
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
14
Гарсия
12
Аресо
22
Видаль
22
Видаль
12
Аресо
15
Сарагоса
23
Бретонес
23
Бретонес
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
18
Мартин
3
Бальде
3
Бальде
18
Мартин
36
Домингес
22
Форт
22
Форт
36
Домингес
9
Левандовски
6
Касадо
6
Касадо
9
Левандовски
20
Торре
11
Рафинья
11
Рафинья
20
Торре
10
Виктор
10
Ямаль
10
Ямаль
10
Виктор
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Хави Мартинес
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
25
Арон Якобишвили
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
31
Ансу Фати
ЛВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Осасуна - Барселона
2
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
3
Офсайды
9
0
Количество передач
215
673
Сейвы
4
1
Точность передач %
65
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.35
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Барселоны», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»