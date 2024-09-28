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  • «Дженоа» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Дженоа» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 17:50
Дженоа
28.09.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
48' Д. Влахович (П) 55' Д. Влахович 89' Ф. Консейсау
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К) ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
9
Витинья
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
(К) ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
21
Давид Анкейе
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3-2-3-2
95
Голлини
5
Аганор
13
Бани
22
Васкес
5
Де Винтер
59
Дзаноли
32
Френдруп
47
Бадель
21
Миретти
9
Пинамонти
9
Витинья
4-1-1-2-2
1
Перин
13
Данило
3
Бремер
15
Калюлю
73
Рухи
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
44
Фаджоли
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
5
Аганор
28
Маттурро
28
Маттурро
5
Аганор
59
Дзаноли
20
Сабелли
20
Сабелли
59
Дзаноли
47
Бадель
32
Бохинен
32
Бохинен
47
Бадель
21
Миретти
15
Касса
15
Касса
21
Миретти
9
Витинья
21
Анкейе
21
Анкейе
9
Витинья
73
Рухи
20
Камбьясо
20
Камбьясо
73
Рухи
15
Калюлю
37
Савона
37
Савона
15
Калюлю
22
МакКенни
12
Луис
12
Луис
22
МакКенни
10
Йылдыз
19
Тюрам
19
Тюрам
10
Йылдыз
31
Гонсалес
7
Консейсау
7
Консейсау
31
Гонсалес
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Остались в запасе
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Дженоа - Ювентус
2
1
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
14
Количество передач
326
634
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.37
2.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Ювентуса», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Ювентус»

«Дженоа» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Дженоа
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