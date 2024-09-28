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  • «Брентфорд» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Брентфорд» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 15:50
Брентфорд
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вест Хэм
1' Б. Мбемо
54' Т. Соучек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
(К) ОП
14
Фабиу Карвалью
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Флеккен
20
Айер
2
Пайннок
22
Коллинс
4
ван ден Берг
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
14
Карвалью
7
Шаде
24
Дамсгор
19
Мбемо
4-1-1-3-1
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
20
Тодибо
3
Килман
33
Эмерсон
28
Соучек
2
Родригес
20
Боуэн
11
Пакета
20
Кудус
18
Антонио
14
Карвалью
26
Конак
26
Конак
14
Карвалью
7
Шаде
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
7
Шаде
33
Эмерсон
15
Мавропанос
15
Мавропанос
33
Эмерсон
20
Кудус
18
Солер
18
Солер
20
Кудус
20
Боуэн
18
Ирвинг
18
Ирвинг
20
Боуэн
11
Пакета
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Пакета
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Брентфорд
Вест Хэм
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Брентфорд - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
2
11
Офсайды
1
2
Количество передач
520
398
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Вест Хэма», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд»«Вест Хэм»

«Брентфорд» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Брентфорд
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