28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
4-1-3-2
1
Флеккен
20
Айер
2
Пайннок
22
Коллинс
4
ван ден Берг
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
14
Карвалью
7
Шаде
24
Дамсгор
19
Мбемо
4-1-1-3-1
23
Ареоля
29
Ван-Биссака
20
Тодибо
3
Килман
33
Эмерсон
28
Соучек
2
Родригес
20
Боуэн
11
Пакета
20
Кудус
18
Антонио
14
Карвалью
26
Конак
26
Конак
14
Карвалью
7
Шаде
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
7
Шаде
33
Эмерсон
15
Мавропанос
15
Мавропанос
33
Эмерсон
20
Кудус
18
Солер
18
Солер
20
Кудус
20
Боуэн
18
Ирвинг
18
Ирвинг
20
Боуэн
11
Пакета
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Пакета
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
Брентфорд
Вест Хэм
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
7
Тони Йогейн
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Брентфорд - Вест Хэм
2
2
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
2
11
Офсайды
1
2
Количество передач
520
398
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Вест Хэма», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»