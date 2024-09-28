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  • «Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 15:50
Челси
28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Брайтон
21' К. Палмер 28' К. Палмер (П) 31' К. Палмер 41' К. Палмер
7' Ж. Рюттер 34' К. Балеба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
27
Матс Виффер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
12
Imari Samuels
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
3-1-3-1-2
1
Вербрюгген
4
Уэбстер
5
Данк
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
27
Виффер
20
Балеба
24
Кадиоглу
22
Митома
10
Рюттер
18
Уэлбек
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
17
Фернандес
45
Лавиа
45
Лавиа
17
Фернандес
19
Санчо
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Санчо
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
4
Уэбстер
44
Игор
44
Игор
4
Уэбстер
27
Виффер
26
Аяри
26
Аяри
27
Виффер
24
Кадиоглу
10
Энкисо
10
Энкисо
24
Кадиоглу
10
Рюттер
11
Минте
11
Минте
10
Рюттер
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Челси
Брайтон
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Джейсон Стил
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Челси - Брайтон
3
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
8
Офсайды
6
2
Количество передач
363
537
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
3.19
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Брайтон», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Брайтон»

«Челси» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брайтон Челси
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