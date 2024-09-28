28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
3-1-3-1-2
1
Вербрюгген
4
Уэбстер
5
Данк
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
27
Виффер
20
Балеба
24
Кадиоглу
22
Митома
10
Рюттер
18
Уэлбек
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
17
Фернандес
45
Лавиа
45
Лавиа
17
Фернандес
19
Санчо
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Санчо
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
4
Уэбстер
44
Игор
44
Игор
4
Уэбстер
27
Виффер
26
Аяри
26
Аяри
27
Виффер
24
Кадиоглу
10
Энкисо
10
Энкисо
24
Кадиоглу
10
Рюттер
11
Минте
11
Минте
10
Рюттер
18
Уэлбек
11
Фергюсон
11
Фергюсон
18
Уэлбек
Остались в запасе
Челси
Брайтон
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Джейсон Стил
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
12
Imari Samuels
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Челси - Брайтон
3
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
8
Офсайды
6
2
Количество передач
363
537
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
3.19
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Брайтон», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Брайтон»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»