28.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-2-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
24
Бийол
95
Туре
33
Земура
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
4
Ловрич
6
Саррага
10
Товен
9
Дэвис
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
32
Димарко
16
Фраттези
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
8
Карлстрем
29
Атта
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
10
Товен
20
Бреннер
20
Бреннер
10
Товен
9
Дэвис
20
Лукка
20
Лукка
9
Дэвис
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
16
Фраттези
7
Зелински
7
Зелински
16
Фраттези
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
Остались в запасе
Удинезе
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Томас Паласиос
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Томас Паласиос
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Удинезе - Интер
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
6
Офсайды
0
3
Количество передач
382
600
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Интера», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»