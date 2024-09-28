Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Удинезе» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Удинезе» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 14:50
Удинезе
28.09.2024, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 3
Завершен
Интер
35' К. Кабаселе 83' Л. Лукка
1' Д. Фраттези 45+3' Л. Мартинес 47' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
29
Артюр Атта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
24
Томас Паласиос
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Окойе
27
Кабаселе
24
Бийол
95
Туре
33
Земура
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
4
Ловрич
6
Саррага
10
Товен
9
Дэвис
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
32
Димарко
16
Фраттези
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
10
Мартинес
9
Тюрам
8
Карлстрем
29
Атта
29
Атта
8
Карлстрем
4
Ловрич
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
4
Ловрич
10
Товен
20
Бреннер
20
Бреннер
10
Товен
9
Дэвис
20
Лукка
20
Лукка
9
Дэвис
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
16
Фраттези
7
Зелински
7
Зелински
16
Фраттези
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
9
Тюрам
9
Тареми
9
Тареми
9
Тюрам
Остались в запасе
Удинезе
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Томас Паласиос
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
90
Рэзван Сава
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
24
Томас Паласиос
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Удинезе - Интер
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
6
Офсайды
0
3
Количество передач
382
600
Сейвы
4
1
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Интера», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе»«Интер»

«Удинезе» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Удинезе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+