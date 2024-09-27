27.09.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-2-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
23
Томори
22
Эмерсон
14
Рейндерс
24
Фофана
27
Леау
11
Пулишич
18
Абрахам
21
Мората
4-1-2-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
25
Галло
4
Гашпар
17
Доргу
44
Пьерре
20
Рамадани
29
Кулибали
20
Моренте
9
Ребич
90
Крстович
19
Эрнандес
33
Бартезаги
33
Бартезаги
19
Эрнандес
21
Мората
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Мората
24
Фофана
80
Муса
80
Муса
24
Фофана
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
18
Абрахам
9
Йович
9
Йович
18
Абрахам
44
Пьерре
24
Рафья
24
Рафья
44
Пьерре
29
Кулибали
10
Уден
10
Уден
29
Кулибали
20
Моренте
19
Банда
19
Банда
20
Моренте
9
Ребич
50
Пьеротти
50
Пьеротти
9
Ребич
Остались в запасе
Милан
Лечче
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
70
Луис Хаса
АП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
70
Луис Хаса
АП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Милан - Лечче
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
5
8
Офсайды
0
4
Количество передач
500
370
Сейвы
7
3
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Лечче», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»