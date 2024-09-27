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  • «Милан» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

«Милан» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

27 сентября 2024, 20:35
Милан
27.09.2024, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 0
Завершен
Лечче
38' А. Мората 41' Т. Эрнандес 43' К. Пулишич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
(К) ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Милан
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
70
Луис Хаса
АП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
23
Томори
22
Эмерсон
14
Рейндерс
24
Фофана
27
Леау
11
Пулишич
18
Абрахам
21
Мората
4-1-2-2-1
30
Фальконе
6
Башкиротто
25
Галло
4
Гашпар
17
Доргу
44
Пьерре
20
Рамадани
29
Кулибали
20
Моренте
9
Ребич
90
Крстович
19
Эрнандес
33
Бартезаги
33
Бартезаги
19
Эрнандес
21
Мората
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Мората
24
Фофана
80
Муса
80
Муса
24
Фофана
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
18
Абрахам
9
Йович
9
Йович
18
Абрахам
44
Пьерре
24
Рафья
24
Рафья
44
Пьерре
29
Кулибали
10
Уден
10
Уден
29
Кулибали
20
Моренте
19
Банда
19
Банда
20
Моренте
9
Ребич
50
Пьеротти
50
Пьеротти
9
Ребич
Остались в запасе
Милан
Лечче
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
70
Луис Хаса
АП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
22
Ноа Равейр
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
70
Луис Хаса
АП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Милан - Лечче
1
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
5
8
Офсайды
0
4
Количество передач
500
370
Сейвы
7
3
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
1.54
0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Лечче», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Лечче»

«Милан» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Милан
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