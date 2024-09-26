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  • «Тоттенхэм» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

«Тоттенхэм» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

26 сентября 2024, 20:50
Тоттенхэм
26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
3 : 0
Завершен
Карабах
12' Б. Джонсон 52' П. Сарр 68' Д. Соланке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Карабах
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
23
Жуниньо
ПВ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
47
Майки Мур
ЦФ
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-2-3-2
25
Викарио
33
Дэвис
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
29
Сарр
28
Биссума
7
Сон
15
Бергвалл
22
Джонсон
19
Соланке
14
Грей
4-1-1-2-4
1
Силва
81
Медина
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
18
Ромао
10
Зубир
23
Жуниньо
8
Бензия
44
Джафаргулиев
66
Андраде
7
Байрамов
77
Кочальски
15
Бергвалл
13
Удогие
13
Удогие
15
Бергвалл
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
22
Джонсон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
22
Джонсон
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
19
Соланке
47
Мур
47
Мур
19
Соланке
1
Силва
30
Гусейнов
30
Гусейнов
1
Силва
Алмейда
8
Янкович
8
Янкович
Алмейда
20
Алмейда
20
Алмейда
18
Ромао
11
Андраде
11
Андраде
18
Ромао
Остались в запасе
Тоттенхэм
Карабах
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Тоттенхэм - Карабах
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
9
Офсайды
2
6
Количество передач
466
476
Сейвы
5
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.5
2.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Карабаха», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Карабах»

Тоттенхэм-Карабах смотреть онлайн 26 сентября

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Карабах Тоттенхэм
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