26.09.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-3-2
25
Викарио
33
Дэвис
37
ван де Вен
3
Дрэгушин
29
Сарр
28
Биссума
7
Сон
15
Бергвалл
22
Джонсон
19
Соланке
14
Грей
4-1-1-2-4
1
Силва
81
Медина
15
Гусейнов
13
Мустафазаде
18
Ромао
10
Зубир
23
Жуниньо
8
Бензия
44
Джафаргулиев
66
Андраде
7
Байрамов
77
Кочальски
15
Бергвалл
13
Удогие
13
Удогие
15
Бергвалл
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
22
Джонсон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
22
Джонсон
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
19
Соланке
47
Мур
47
Мур
19
Соланке
1
Силва
30
Гусейнов
30
Гусейнов
1
Силва
Алмейда
8
Янкович
8
Янкович
Алмейда
20
Алмейда
20
Алмейда
18
Ромао
11
Андраде
11
Андраде
18
Ромао
Остались в запасе
Тоттенхэм
Карабах
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
23
Педро Порро
ПЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
21
Алексей Кащук
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Тоттенхэм - Карабах
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
9
Нарушения
10
9
Офсайды
2
6
Количество передач
466
476
Сейвы
5
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.5
2.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Карабаха», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Карабах»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»