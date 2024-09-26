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  • «Мальме» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

«Мальме» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

26 сентября 2024, 18:35
Мальме
26.09.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 1 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
1' Н. Байрами 76' Р. Маккосленд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Андерс Кристиансен
(К) ЦП
6
Серхио Пенья
АП
10
Оливер Берг
АП
38
Хуго Болин
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Мальме
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
22
Таха Али
ЛВ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
7
Отто Розенгрен
ЦП
34
Закария Лукили
АП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
4-2-3-1
27
Далин
25
Бузанелло
18
Янссон
25
Реслер
17
Стригер Ларсен
4
Йонсен
10
Кристиансен
6
Пенья
10
Берг
38
Болин
92
Телин
4-2-2-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
3
Преппер
21
Касанвирьо
4
Суттар
10
Диоманде
18
Бэррон
10
Байрами
10
Лоуренс
9
Дессер
18
Черны
38
Болин
22
Али
22
Али
38
Болин
92
Телин
7
Розенгрен
7
Розенгрен
92
Телин
10
Берг
34
Лукили
34
Лукили
10
Берг
4
Йонсен
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
4
Йонсен
10
Кристиансен
22
Ботхейм
22
Ботхейм
10
Кристиансен
10
Байрами
21
Стерлинг
21
Стерлинг
10
Байрами
10
Лоуренс
43
Раскин
43
Раскин
10
Лоуренс
18
Черны
45
Маккосленд
45
Маккосленд
18
Черны
Остались в запасе
Мальме
Рейнджерс
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
30
Рикардо Фридрих
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
33
Elison Makolli
ЦЗ
19
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
37
Adrian Skogmar
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
32
Даниэль Гудьонсен
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
54
Mason Munn
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
52
Финдли Кертис
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Ридстрем
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Мальме - Рейнджерс
2
2
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
13
Офсайды
2
1
Количество передач
527
368
Сейвы
3
0
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.49
2.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальме» против «Рейнджерса», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальме» – «Рейнджерс»

«Мальме» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рейнджерс Мальме
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