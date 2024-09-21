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  • «Фенербахче» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Фенербахче» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 18:50
Фенербахче
21.09.2024, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Галатасарай
63' Э. Джеко (П)
20' Д. Ливакович (АГ) 28' Д. Мертенс 60' Г. Сара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
7
Фред
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Джику
2
Сеюнджу
24
Остерволде
7
Фред
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Джеко
10
Сен-Максимен
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
53
Йилмаз
45
Осимхен
10
Мертенс
5
Юкшек
4
Амрабат
4
Амрабат
5
Юкшек
10
Тадич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Тадич
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
10
Сен-Максимен
7
Ундер
7
Ундер
10
Сен-Максимен
4
Джику
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
4
Джику
23
Айхан
25
Нельссон
25
Нельссон
23
Айхан
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
10
Мертенс
7
Салаи
7
Салаи
10
Мертенс
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
3
6
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
23
Офсайды
6
5
Количество передач
430
341
Сейвы
4
8
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.51
1.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Галатасарая», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Галатасарай»

«Фенербахче» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Фенербахче
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