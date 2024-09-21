21.09.2024, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-2-2-2
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Джику
2
Сеюнджу
24
Остерволде
7
Фред
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Джеко
10
Сен-Максимен
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
53
Йилмаз
45
Осимхен
10
Мертенс
5
Юкшек
4
Амрабат
4
Амрабат
5
Юкшек
10
Тадич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Тадич
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
10
Сен-Максимен
7
Ундер
7
Ундер
10
Сен-Максимен
4
Джику
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
4
Джику
23
Айхан
25
Нельссон
25
Нельссон
23
Айхан
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
10
Мертенс
7
Салаи
7
Салаи
10
Мертенс
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
3
6
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
23
Офсайды
6
5
Количество передач
430
341
Сейвы
4
8
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.51
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Галатасарая», 6-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»