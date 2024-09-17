17.09.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
4
Гатти
3
Бремер
15
Калюлю
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
3-2-3-2
16
Дроммел
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
37
Ледесма
20
Тил
26
де Йонг
10
Тилльман
4
Гатти
13
Данило
13
Данило
4
Гатти
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
12
Луис
12
Луис
22
МакКенни
10
Йылдыз
44
Фаджоли
44
Фаджоли
10
Йылдыз
31
Гонсалес
22
Веа
22
Веа
31
Гонсалес
32
Дамс
17
Жуниор
17
Жуниор
32
Дамс
37
Ледесма
39
Нагало
39
Нагало
37
Ледесма
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
20
Тил
70
Ланг
70
Ланг
20
Тил
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
Ювентус
ПСВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
33
Michael Bresser
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
33
Michael Bresser
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ювентус - ПСВ
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
7
6
Офсайды
2
1
Количество передач
468
602
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.83
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против ПСВ, 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – ПСВ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»