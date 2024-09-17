Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ювентус» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

«Ювентус» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

17 сентября 2024, 18:35
Ювентус
17.09.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 1
Завершен
ПСВ
21' К. Йылдыз 27' У. МакКенни 52' Н. Гонсалес
90+3' И. Сайбари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
4
Федерико Гатти
(К) ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К) ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
22
Тимоти Веа
ЦФ
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
33
Michael Bresser
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
4
Гатти
3
Бремер
15
Калюлю
5
Локателли
8
Коопмейнерс
22
МакКенни
31
Гонсалес
28
Влахович
10
Йылдыз
3-2-3-2
16
Дроммел
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
22
Схаутен
25
Верман
11
Бакайоко
37
Ледесма
20
Тил
26
де Йонг
10
Тилльман
4
Гатти
13
Данило
13
Данило
4
Гатти
5
Локателли
19
Тюрам
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
12
Луис
12
Луис
22
МакКенни
10
Йылдыз
44
Фаджоли
44
Фаджоли
10
Йылдыз
31
Гонсалес
22
Веа
22
Веа
31
Гонсалес
32
Дамс
17
Жуниор
17
Жуниор
32
Дамс
37
Ледесма
39
Нагало
39
Нагало
37
Ледесма
25
Верман
34
Сайбари
34
Сайбари
25
Верман
20
Тил
70
Ланг
70
Ланг
20
Тил
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
Остались в запасе
Ювентус
ПСВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
33
Michael Bresser
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
51
Tijn Smolenaars
ВР
33
Michael Bresser
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ювентус - ПСВ
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
7
6
Офсайды
2
1
Количество передач
468
602
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.83
0.86

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против ПСВ, 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – ПСВ

«Ювентус» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ Ювентус
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+