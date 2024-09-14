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  • «Марсель» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Марсель» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 16:50
Марсель
14.09.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
40' Н. Мопе 53' Л. Энрике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
12
Victor Orakpo
ЦФ
3-3-3-1
28
Рульи
3
Брассье
13
Корнелиус
62
Мурильо
21
Ронжье
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
11
Энрике
77
Арит
11
Гринвуд
11
Мопе
3-3-1-1-2
1
Булка
5
Абдельмонем
4
Данте
55
Ндайшими
92
Клосс
13
Росарио
3
Бар
22
Н'Домбеле
27
Бога
50
Чо
29
Гессан
11
Энрике
25
Гарсия
25
Гарсия
11
Энрике
21
Ронжье
14
Лирола
14
Лирола
21
Ронжье
11
Гринвуд
18
Мейте
18
Мейте
11
Гринвуд
77
Арит
8
Коне
8
Коне
77
Арит
11
Мопе
11
Роу
11
Роу
11
Мопе
4
Данте
2
Абди
2
Абди
4
Данте
13
Росарио
23
Луше
23
Луше
13
Росарио
22
Н'Домбеле
10
Диоп
10
Диоп
22
Н'Домбеле
50
Чо
26
Буанани
26
Буанани
50
Чо
27
Бога
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Бога
Остались в запасе
Марсель
Ницца
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
21
Валентин Карбони
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
21
Валентин Карбони
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Марсель - Ницца
4
1
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
18
4
Офсайды
1
5
Количество передач
498
384
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ниццы», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Ницца»

«Марсель» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Марсель
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