14.09.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-3-3-1
28
Рульи
3
Брассье
13
Корнелиус
62
Мурильо
21
Ронжье
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
11
Энрике
77
Арит
11
Гринвуд
11
Мопе
3-3-1-1-2
1
Булка
5
Абдельмонем
4
Данте
55
Ндайшими
92
Клосс
13
Росарио
3
Бар
22
Н'Домбеле
27
Бога
50
Чо
29
Гессан
11
Энрике
25
Гарсия
25
Гарсия
11
Энрике
21
Ронжье
14
Лирола
14
Лирола
21
Ронжье
11
Гринвуд
18
Мейте
18
Мейте
11
Гринвуд
77
Арит
8
Коне
8
Коне
77
Арит
11
Мопе
11
Роу
11
Роу
11
Мопе
4
Данте
2
Абди
2
Абди
4
Данте
13
Росарио
23
Луше
23
Луше
13
Росарио
22
Н'Домбеле
10
Диоп
10
Диоп
22
Н'Домбеле
50
Чо
26
Буанани
26
Буанани
50
Чо
27
Бога
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Бога
Остались в запасе
Марсель
Ницца
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
21
Валентин Карбони
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
21
Валентин Карбони
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Марсель - Ницца
4
1
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
2
Нарушения
18
4
Офсайды
1
5
Количество передач
498
384
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ниццы», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»