14.09.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
4-2-1-2-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
5
Стежко
4
Кумбурович
2
Черов
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
18
Родионов
18
Гурченко
25
Уридия
3-1-3-3
23
Антипин
96
Рукас
12
Ширяев
33
Масловский
90
Ломакин
19
Тихонов
7
Чуканов
87
Мазурин
9
Савельев
20
Шипунов
23
Ушатов
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
25
Уридия
17
Фомин
17
Фомин
25
Уридия
35
Енин
50
Фищенко
50
Фищенко
35
Енин
8
Иванов
7
Антонов
7
Антонов
8
Иванов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
33
Масловский
6
Батырев
6
Батырев
33
Масловский
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
Тихонов
Остались в запасе
Черноморец
Енисей
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Черноморец - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Енисея», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»