Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Черноморец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Черноморец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 16:50
Черноморец
14.09.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
30' М. Ширяев (АГ) 74' Е. Иванов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
7
Антон Антонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Фролкин
3
Красильниченко
5
Стежко
4
Кумбурович
2
Черов
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
18
Родионов
18
Гурченко
25
Уридия
3-1-3-3
23
Антипин
96
Рукас
12
Ширяев
33
Масловский
90
Ломакин
19
Тихонов
7
Чуканов
87
Мазурин
9
Савельев
20
Шипунов
23
Ушатов
3
Красильниченко
5
Мусалов
5
Мусалов
3
Красильниченко
25
Уридия
17
Фомин
17
Фомин
25
Уридия
35
Енин
50
Фищенко
50
Фищенко
35
Енин
8
Иванов
7
Антонов
7
Антонов
8
Иванов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
33
Масловский
6
Батырев
6
Батырев
33
Масловский
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
Тихонов
Остались в запасе
Черноморец
Енисей
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Черноморец - Енисей
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Енисея», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Енисей»

«Черноморец» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Енисей Черноморец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+