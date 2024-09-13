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  • «Боруссия» Д – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

«Боруссия» Д – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

13 сентября 2024, 20:20
Боруссия Д
13.09.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Хайденхайм
12' Д. Мален 17' К. Адейеми 41' К. Адейеми 90+3' Э. Джан (П)
39' М. Пьеринджер 74' М. Бройниг (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
(К) АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К) ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
7
Лео Сиенза
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
21
Адриан Бек
АП
10
Пауль Ваннер
АП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Лука Кербер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
4-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
25
Зюле
26
Рюэрсон
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Мален
3-2-1-3-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
23
Траоре
19
Ференбах
3
Шеппнер
21
Бек
10
Ваннер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
5
Бенсебаини
27
Коуто
27
Коуто
5
Бенсебаини
8
Брандт
23
Джан
23
Джан
8
Брандт
14
Мален
20
Забитцер
20
Забитцер
14
Мален
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
14
Байер
9
Гирасси
7
Сиенза
6
Дорш
6
Дорш
7
Сиенза
15
Мэлони
17
Хонзак
17
Хонзак
15
Мэлони
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
29
Кауфманн
18
Пьеринджер
21
Бек
31
Конте
31
Конте
21
Бек
10
Ваннер
14
Бройниг
14
Бройниг
10
Ваннер
Остались в запасе
Боруссия Д
Хайденхайм
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Хайденхайм
2
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
12
18
Офсайды
0
1
Количество передач
559
342
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Хайденхайма», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Хайденхайм»

«Боруссия» Д – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хайденхайм Боруссия Д
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