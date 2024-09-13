13.09.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
25
Зюле
26
Рюэрсон
13
Гросс
14
Адейеми
8
Брандт
8
Нмеча
9
Гирасси
14
Мален
3-2-1-3-1
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
23
Траоре
19
Ференбах
3
Шеппнер
21
Бек
10
Ваннер
7
Сиенза
18
Пьеринджер
5
Бенсебаини
27
Коуто
27
Коуто
5
Бенсебаини
8
Брандт
23
Джан
23
Джан
8
Брандт
14
Мален
20
Забитцер
20
Забитцер
14
Мален
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
9
Гирасси
14
Байер
14
Байер
9
Гирасси
7
Сиенза
6
Дорш
6
Дорш
7
Сиенза
15
Мэлони
17
Хонзак
17
Хонзак
15
Мэлони
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
29
Кауфманн
18
Пьеринджер
21
Бек
31
Конте
31
Конте
21
Бек
10
Ваннер
14
Бройниг
14
Бройниг
10
Ваннер
Остались в запасе
Боруссия Д
Хайденхайм
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Хайденхайм
2
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
12
18
Офсайды
0
1
Количество передач
559
342
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Хайденхайма», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Хайденхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»