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  • Колумбия – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Колумбия – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

10 сентября 2024, 22:20
Колумбия
10.09.2024, вторник, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
2 : 1
Завершен
Аргентина
25' Й. Москера 60' Х. Родригес (П)
48' Н. Гонсалес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
(К) АП
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
19
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Колумбия
1
Кевин Миер
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Аргентина
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
18
Гидо Родригес
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
3
Лукуми
21
Куэста
2
Муньос
6
Риос
16
Лерма
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
14
Дуран
4-2-1-1-2
23
Мартинес
4
Монтиэль
19
Отаменди
13
Ромеро
6
Мартинес
5
Паредес
8
Фернандес
7
Де Пауль
15
Гонсалес
22
Мартинес
9
Альварес
Москера
13
Кабаль
13
Кабаль
Москера
15
Москера
15
Москера
10
Ариас
5
Кастаньо
5
Кастаньо
10
Ариас
10
Родригес
15
Портилья
15
Портилья
10
Родригес
14
Дуран
9
Кордоба
9
Кордоба
14
Дуран
6
Мартинес
8
Акунья
8
Акунья
6
Мартинес
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
5
Паредес
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
7
Де Пауль
8
Фернандес
10
Дибала
10
Дибала
8
Фернандес
Остались в запасе
Колумбия
Аргентина
1
Кевин Миер
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
1
Кевин Миер
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Колумбия - Аргентина
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
10
Офсайды
2
0
Количество передач
314
342
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча Колумбия против Аргентины, 8 тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Колумбия – Аргентина

Колумбия – Аргентина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Колумбия
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