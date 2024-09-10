10.09.2024, вторник, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Колумбия
Колумбия
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
3
Лукуми
21
Куэста
2
Муньос
6
Риос
16
Лерма
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
14
Дуран
4-2-1-1-2
23
Мартинес
4
Монтиэль
19
Отаменди
13
Ромеро
6
Мартинес
5
Паредес
8
Фернандес
7
Де Пауль
15
Гонсалес
22
Мартинес
9
Альварес
Москера
13
Кабаль
13
Кабаль
Москера
15
Москера
15
Москера
10
Ариас
5
Кастаньо
5
Кастаньо
10
Ариас
10
Родригес
15
Портилья
15
Портилья
10
Родригес
14
Дуран
9
Кордоба
9
Кордоба
14
Дуран
6
Мартинес
8
Акунья
8
Акунья
6
Мартинес
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
5
Паредес
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
7
Де Пауль
8
Фернандес
10
Дибала
10
Дибала
8
Фернандес
Остались в запасе
Колумбия
Аргентина
1
Кевин Миер
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Остались в запасе
1
Кевин Миер
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Остались в запасе
12
Херонимо Рульи
ВР
1
Вальтер Бенитес
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Лионель Скалони
Статистика матча Колумбия - Аргентина
2
1
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
10
Офсайды
2
0
Количество передач
314
342
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча Колумбия против Аргентины, 8 тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 23:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Колумбия – Аргентина
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»