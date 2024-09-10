Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча Колумбия против Аргентины, 8 тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 23:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Колумбия – Аргентина