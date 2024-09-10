10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A3, 2 тур
Лига наций, группа A3, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
де Лигт
4
ван Дейк
5
Аке
16
Схаутен
8
Гравенберх
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
19
Бробби
3-1-2-2-2
1
тер Стеген
4
Та
15
Шлоттербек
22
Раум
6
Киммих
23
Андрих
5
Гросс
17
Вирц
10
Мусиала
7
Хаверц
13
Ундав
5
Аке
12
Тимбер
12
Тимбер
5
Аке
6
де Лигт
6
ван Хеке
6
ван Хеке
6
де Лигт
7
Симонс
2
Гертрейда
2
Гертрейда
7
Симонс
16
Схаутен
6
Тимбер
6
Тимбер
16
Схаутен
19
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
19
Бробби
4
Та
3
Антон
3
Антон
4
Та
5
Гросс
5
Павлович
5
Павлович
5
Гросс
23
Андрих
23
Джан
23
Джан
23
Андрих
10
Мусиала
7
Фюрих
7
Фюрих
10
Мусиала
13
Ундав
14
Байер
14
Байер
13
Ундав
Остались в запасе
Нидерланды
Германия
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Нидерланды - Германия
4
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
10
Нарушения
7
13
Офсайды
2
3
Количество передач
348
506
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Германии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Германия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»