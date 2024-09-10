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  • Нидерланды – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Нидерланды – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

10 сентября 2024, 20:35
Нидерланды
10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа A3, 2 тур
2 : 2
Завершен
Германия
2' Т. Рейндерс 51' Д. Дюмфрис
38' Д. Ундав 45+3' Й. Киммих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
16
Йерди Схаутен
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Дениз Ундав
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Кинтен Тимбер
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
5
Александар Павлович
ОП
23
Эмре Джан
ОП
16
Ангело Штиллер
ОП
7
Крис Фюрих
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
де Лигт
4
ван Дейк
5
Аке
16
Схаутен
8
Гравенберх
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
19
Бробби
3-1-2-2-2
1
тер Стеген
4
Та
15
Шлоттербек
22
Раум
6
Киммих
23
Андрих
5
Гросс
17
Вирц
10
Мусиала
7
Хаверц
13
Ундав
5
Аке
12
Тимбер
12
Тимбер
5
Аке
6
де Лигт
6
ван Хеке
6
ван Хеке
6
де Лигт
7
Симонс
2
Гертрейда
2
Гертрейда
7
Симонс
16
Схаутен
6
Тимбер
6
Тимбер
16
Схаутен
19
Бробби
9
Вегхорст
9
Вегхорст
19
Бробби
4
Та
3
Антон
3
Антон
4
Та
5
Гросс
5
Павлович
5
Павлович
5
Гросс
23
Андрих
23
Джан
23
Джан
23
Андрих
10
Мусиала
7
Фюрих
7
Фюрих
10
Мусиала
13
Ундав
14
Байер
14
Байер
13
Ундав
Остались в запасе
Нидерланды
Германия
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
16
Ангело Штиллер
ОП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Нидерланды - Германия
4
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
10
Нарушения
7
13
Офсайды
2
3
Количество передач
348
506
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
5

Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Германии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Германия

Нидерланды – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Германия Нидерланды
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