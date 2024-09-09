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  • Франция – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Франция – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 20:35
Франция
09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 2 тур
2 : 0
Завершен
Бельгия
30' Р. Коло Муани 57' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Куадио Коне
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
19
Юссуф Фофана
ЦП
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
18
Орель Мангала
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Жюльен Дюранвиль
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
4-1-2-1-2
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
13
Канте
8
Коне
6
Гендузи
7
Дембеле
12
Муани
9
Тюрам
4-1-1-2-2
1
Кастелс
21
Кастань
3
Теате
4
Фас
2
Дебаст
24
Онана
8
Тилеманс
14
Лукебакио
7
Де Брюйне
11
Опенда
11
Доку
13
Канте
19
Фофана
19
Фофана
13
Канте
9
Тюрам
12
Барколя
12
Барколя
9
Тюрам
7
Дембеле
11
Олисе
11
Олисе
7
Дембеле
12
Муани
10
Мбаппе
10
Мбаппе
12
Муани
6
Гендузи
7
Гризманн
7
Гризманн
6
Гендузи
21
Кастань
15
Менье
15
Менье
21
Кастань
8
Тилеманс
18
Мангала
18
Мангала
8
Тилеманс
11
Опенда
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Опенда
11
Доку
14
Дюранвиль
14
Дюранвиль
11
Доку
14
Лукебакио
19
Бакайоко
19
Бакайоко
14
Лукебакио
Остались в запасе
Франция
Бельгия
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Франция - Бельгия
2
2
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
445
514
Сейвы
4
7
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Бельгии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия

Франция – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Бельгия Франция
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