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Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Бельгии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия