09.09.2024, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A2, 2 тур
Лига наций, группа A2, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-2-1-2
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
13
Канте
8
Коне
6
Гендузи
7
Дембеле
12
Муани
9
Тюрам
4-1-1-2-2
1
Кастелс
21
Кастань
3
Теате
4
Фас
2
Дебаст
24
Онана
8
Тилеманс
14
Лукебакио
7
Де Брюйне
11
Опенда
11
Доку
13
Канте
19
Фофана
19
Фофана
13
Канте
9
Тюрам
12
Барколя
12
Барколя
9
Тюрам
7
Дембеле
11
Олисе
11
Олисе
7
Дембеле
12
Муани
10
Мбаппе
10
Мбаппе
12
Муани
6
Гендузи
7
Гризманн
7
Гризманн
6
Гендузи
21
Кастань
15
Менье
15
Менье
21
Кастань
8
Тилеманс
18
Мангала
18
Мангала
8
Тилеманс
11
Опенда
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Опенда
11
Доку
14
Дюранвиль
14
Дюранвиль
11
Доку
14
Лукебакио
19
Бакайоко
19
Бакайоко
14
Лукебакио
Остались в запасе
Франция
Бельгия
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Франция - Бельгия
2
2
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
445
514
Сейвы
4
7
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча Франция против Бельгии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»