09.09.2024, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 9 тур
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
3-2-3-2
45
Сангаре
55
Крижан
75
Мещанинов
15
Шадринцев
72
Гордюшенко
38
Мусаев
11
Кожедуб
24
Мальцев
7
Юшин
28
Бурлаков
80
Концевой
3-2-1-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
8
Капленко
22
Чобанов
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
70
Самко
10
Саадуев
11
Кожедуб
88
Сокол
88
Сокол
11
Кожедуб
15
Шадринцев
24
Придава
24
Придава
15
Шадринцев
80
Концевой
36
Кане
36
Кане
80
Концевой
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
10
Саадуев
2
Чуриков
2
Чуриков
10
Саадуев
9
Максименко
9
Шпитальный
9
Шпитальный
9
Максименко
Остались в запасе
Родина
Сокол
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
27
Дмитрий Малыгин
ЦП
Главный тренер
Филипп Соколинский
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
27
Дмитрий Малыгин
ЦП
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Родина - Сокол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Сокола», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»