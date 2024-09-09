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  • «Родина» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

«Родина» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024

9 сентября 2024, 18:50
Родина
09.09.2024, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Сокол
8' М. Бурлаков 59' А. Юшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Александр Юшин
ПВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Родина
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
36
Мамаду Кане
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
ЦП
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
3-2-3-2
45
Сангаре
55
Крижан
75
Мещанинов
15
Шадринцев
72
Гордюшенко
38
Мусаев
11
Кожедуб
24
Мальцев
7
Юшин
28
Бурлаков
80
Концевой
3-2-1-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
8
Капленко
22
Чобанов
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
70
Самко
10
Саадуев
11
Кожедуб
88
Сокол
88
Сокол
11
Кожедуб
15
Шадринцев
24
Придава
24
Придава
15
Шадринцев
80
Концевой
36
Кане
36
Кане
80
Концевой
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
10
Саадуев
2
Чуриков
2
Чуриков
10
Саадуев
9
Максименко
9
Шпитальный
9
Шпитальный
9
Максименко
Остались в запасе
Родина
Сокол
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
27
Дмитрий Малыгин
ЦП
Главный тренер
Филипп Соколинский
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
27
Дмитрий Малыгин
ЦП
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Родина - Сокол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Сокола», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Сокол»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Родина
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