Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нидерланды – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Нидерланды – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

7 сентября 2024, 20:35
Нидерланды
07.09.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 1 тур
5 : 2
Завершен
Босния и Герцеговина
13' Д. Зиркзее 45+2' Т. Рейндерс 56' К. Гакпо 88' В. Вегхорст 90+2' Х. Симонс
27' Э. Демирович 73' Э. Джеко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
7
Амар Дедич
ЛЗ
18
Никола Катич
ЦЗ
2
Нихад Муякич
ЦЗ
16
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
23
Юсуф Газибегович
ПЗ
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
5
Денис Хусейнбашич
ЦП
11
Эдин Джеко
(К) ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Кинтен Тимбер
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
17
Дзенис Бурнич
ЦП
19
Дарио Шарич
ЦП
11
Эсмир Байрактаревич
ЦП
13
Иван Башич
АП
14
Дал Варесанович
АП
23
Харис Табакович
ЦФ
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
де Лигт
4
ван Дейк
5
Аке
16
Схаутен
14
Рейндерс
8
Гравенберх
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
9
Зиркзее
3-2-3-2
1
Васили
18
Катич
2
Муякич
16
Баришич
23
Газибегович
7
Дедич
6
Тахирович
8
Гигович
5
Хусейнбашич
10
Демирович
11
Джеко
5
Аке
12
Тимбер
12
Тимбер
5
Аке
22
Дюмфрис
2
Гертрейда
2
Гертрейда
22
Дюмфрис
16
Схаутен
6
Тимбер
6
Тимбер
16
Схаутен
9
Зиркзее
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Зиркзее
11
Гакпо
18
Мален
18
Мален
11
Гакпо
6
Тахирович
8
Крунич
8
Крунич
6
Тахирович
2
Муякич
17
Бурнич
17
Бурнич
2
Муякич
8
Гигович
19
Шарич
19
Шарич
8
Гигович
5
Хусейнбашич
11
Байрактаревич
11
Байрактаревич
5
Хусейнбашич
10
Демирович
23
Табакович
23
Табакович
10
Демирович
Остались в запасе
Нидерланды
Босния и Герцеговина
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
22
Кенан Пирич
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
13
Иван Башич
АП
14
Дал Варесанович
АП
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
13
Иван Башич
АП
14
Дал Варесанович
АП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Нидерланды - Босния и Герцеговина
2
Всего ударов по воротам
28
4
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
15
Офсайды
0
1
Количество передач
715
235
Сейвы
1
4
Точность передач %
92
68
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
8
0

Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Боснии и Герцеговины, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Босния и Герцеговина

Нидерланды – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Босния и Герцеговина Нидерланды
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+