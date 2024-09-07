07.09.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа A3, 1 тур
Лига наций, группа A3, 1 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-4-2-1
1
Вербрюгген
6
де Лигт
4
ван Дейк
5
Аке
16
Схаутен
14
Рейндерс
8
Гравенберх
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
9
Зиркзее
3-2-3-2
1
Васили
18
Катич
2
Муякич
16
Баришич
23
Газибегович
7
Дедич
6
Тахирович
8
Гигович
5
Хусейнбашич
10
Демирович
11
Джеко
5
Аке
12
Тимбер
12
Тимбер
5
Аке
22
Дюмфрис
2
Гертрейда
2
Гертрейда
22
Дюмфрис
16
Схаутен
6
Тимбер
6
Тимбер
16
Схаутен
9
Зиркзее
9
Вегхорст
9
Вегхорст
9
Зиркзее
11
Гакпо
18
Мален
18
Мален
11
Гакпо
6
Тахирович
8
Крунич
8
Крунич
6
Тахирович
2
Муякич
17
Бурнич
17
Бурнич
2
Муякич
8
Гигович
19
Шарич
19
Шарич
8
Гигович
5
Хусейнбашич
11
Байрактаревич
11
Байрактаревич
5
Хусейнбашич
10
Демирович
23
Табакович
23
Табакович
10
Демирович
Остались в запасе
Нидерланды
Босния и Герцеговина
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
22
Кенан Пирич
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
13
Иван Башич
АП
14
Дал Варесанович
АП
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
13
Ник Олий
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
12
Осман Хаджикич
ВР
21
Степан Радельич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
14
Ифет Джаковац
ЦП
13
Иван Башич
АП
14
Дал Варесанович
АП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Нидерланды - Босния и Герцеговина
2
Всего ударов по воротам
28
4
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
15
Офсайды
0
1
Количество передач
715
235
Сейвы
1
4
Точность передач %
92
68
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Боснии и Герцеговины, 1 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Босния и Герцеговина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»