01.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-3-1
16
Десма
12
Санганте
21
Салмье
4
Льорис
21
Опери
7
Туре
77
Него
8
Кехта
30
Ндиайе
28
Таргаллин
22
Сумаре
4-2-1-3
16
Леон
25
Хувер
5
Жубал
4
Ошо
26
Джоли
22
Равелосон
42
Овусу
25
Траоре
9
Бэйр
28
Перрен
9
Синайоко
8
Кехта
14
Кузяев
14
Кузяев
8
Кехта
30
Ндиайе
77
Касимир
77
Касимир
30
Ндиайе
22
Сумаре
7
Жужу
7
Жужу
22
Сумаре
9
Бэйр
92
Акпа
92
Акпа
9
Бэйр
4
Ошо
20
Дьоманде
20
Дьоманде
4
Ошо
28
Перрен
5
Дануа
5
Дануа
28
Перрен
9
Синайоко
97
Айе
97
Айе
9
Синайоко
26
Джоли
34
34
26
Джоли
Остались в запасе
Гавр
Осер
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
9
Стив Нгура
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
9
Стив Нгура
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Гавр - Осер
1
1
4
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
16
Офсайды
4
0
Количество передач
438
455
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Осера», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Осер»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»