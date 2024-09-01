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  • «Гавр» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Гавр» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 16:50
Гавр
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 1
Завершен
Осер
23' Э. Овусу (АГ) 52' Р. Ндиайе 90+7' А. Туре (П)
17' Г. Перрен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
(К) ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
25
Хамед Траоре
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
77
Жосуэ Касимир
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
9
Стив Нгура
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Кевен Дануа
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
3-3-3-1
16
Десма
12
Санганте
21
Салмье
4
Льорис
21
Опери
7
Туре
77
Него
8
Кехта
30
Ндиайе
28
Таргаллин
22
Сумаре
4-2-1-3
16
Леон
25
Хувер
5
Жубал
4
Ошо
26
Джоли
22
Равелосон
42
Овусу
25
Траоре
9
Бэйр
28
Перрен
9
Синайоко
8
Кехта
14
Кузяев
14
Кузяев
8
Кехта
30
Ндиайе
77
Касимир
77
Касимир
30
Ндиайе
22
Сумаре
7
Жужу
7
Жужу
22
Сумаре
9
Бэйр
92
Акпа
92
Акпа
9
Бэйр
4
Ошо
20
Дьоманде
20
Дьоманде
4
Ошо
28
Перрен
5
Дануа
5
Дануа
28
Перрен
9
Синайоко
97
Айе
97
Айе
9
Синайоко
26
Джоли
34
34
26
Джоли
Остались в запасе
Гавр
Осер
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
9
Стив Нгура
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
78
Дарен Мосенго
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
9
Стив Нгура
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Гавр - Осер
1
1
4
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
10
16
Офсайды
4
0
Количество передач
438
455
Сейвы
2
6
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Осера», 3-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Осер»

«Гавр» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Гавр
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