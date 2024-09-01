Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Челси» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Челси» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 14:20
Челси
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
25' Н. Джексон
53' Э. Эзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Марк Гехи
(К) ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Эберечи Эзе
АП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Кристал Пэлас
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
28
Шейк Дукур
ОП
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
27
Муньос
26
Ричардс
6
Гехи
17
Клайн
3
Митчелл
20
Уортон
19
Хьюз
18
Камада
10
Эзе
14
Матета
27
Густо
27
Мудрик
27
Мудрик
27
Густо
7
Нету
79
Феликс
79
Феликс
7
Нету
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
18
Камада
27
Шлупп
27
Шлупп
18
Камада
19
Хьюз
28
Дукур
28
Дукур
19
Хьюз
14
Матета
7
Сарр
7
Сарр
14
Матета
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
4
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
589
347
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Кристал Пэлас», 3-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Кристал Пэлас»

Челси-Кристал Пэлас смотреть онлайн 1 сентября

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Челси
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+