01.09.2024, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
11
Джексон
20
Мадуэке
3-2-2-2-1
1
Хендерсон
27
Муньос
26
Ричардс
6
Гехи
17
Клайн
3
Митчелл
20
Уортон
19
Хьюз
18
Камада
10
Эзе
14
Матета
27
Густо
27
Мудрик
27
Мудрик
27
Густо
7
Нету
79
Феликс
79
Феликс
7
Нету
20
Мадуэке
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Мадуэке
18
Камада
27
Шлупп
27
Шлупп
18
Камада
19
Хьюз
28
Дукур
28
Дукур
19
Хьюз
14
Матета
7
Сарр
7
Сарр
14
Матета
Остались в запасе
Челси
Кристал Пэлас
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
Остались в запасе
31
Реми Мэттьюз
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
42
Каден Родни
ОП
13
Джастин Девенни
ЦП
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Челси - Кристал Пэлас
4
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
589
347
Сейвы
2
6
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.27
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Кристал Пэлас», 3-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»